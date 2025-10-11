sábado 11 de octubre 2025

Ciarrocchi voló en El Zonda y se quedó con la clasificación del TC2000: ¿cómo le fue al sanjuanino Fabián Flaqué?

El cordobés dominó con el Toyota Corolla y marcó la pole. El local, único representante de la provincia, volvió a girar en el trazado sanjuanino con buenas sensaciones y se ilusiona con una gran carrera este domingo.

251011-TC2000-M-Ciarrocchi

Marcelo Ciarrocchi fue el más veloz en la clasificación del TC2000 en El Zonda-Eduardo Copello, donde el rugido de los motores volvió a encender la pasión fierrera sanjuanina. El piloto cordobés, con el Toyota Corolla del Gazoo Racing YPF Infinia, sacó una vuelta al límite y se quedó con la “pole position” de la novena fecha del campeonato 2025.

Asadito, carpita y vinito: sí señores, volvió El Zonda
Asadito, carpita y vinito: sí señores, volvió El Zonda
Con un tiempo de 1:11.284, Ciarrocchi logró su segunda “pole” en la categoría y la primera del año, superando por 82 milésimas al campeón Leonel Pernía (Honda ZR-V) y por 84 milésimas a Franco Vivian (Chevrolet Tracker). Detrás se ubicaron Gabriel Ponce de León, Matías Rossi y Facundo Aldrighetti, quien gracias a la inversión de los seis primeros lugares largará adelante la final de este domingo.

Más atrás completaron el top 10 Franco Morillo, Emiliano Stang, Lautaro Campione y Tiago Pernía, en una jornada que combinó sol, viento zondino y miles de fanáticos apostados en el cerro, disfrutando de la acción.

El regreso de Flaqué al Zonda y la competición grande

Entre los protagonistas locales, Fabián Flaqué volvió a sentir la adrenalina de correr en casa. El piloto sanjuanino, con experiencia en diversas categorías nacionales y que volvió del retiro para sumarse al TC2000, valoró su desempeño en una pista exigente y destacó las prestaciones del auto:

“Sorprendido estos autos para bien, lo rápido que van, la goma que tienen, la verdad que excelente. El viento perjudicó por algunos momentos, pero esperamos hacer una buena carrera mañana”, expresó con una sonrisa tras bajarse del auto.

La final del TC2000 en El Zonda se correrá este domingo desde las 12:35, a 35 minutos más una vuelta, con Aldrighetti y Rossi en la primera fila. Ciarrocchi buscará confirmar su dominio, mientras que Flaqué sueña con escalar posiciones y cerrar un fin de semana redondo frente a su gente.

