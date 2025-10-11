Con Orrego presente, San Juan se convierte en el epicentro del judo argentino con un campeonato nacional

El gobernador Marcelo Orrego encabezó este sábado el acto de apertura del Campeonato Nacional de Judo San Juan 2025, una cita que posiciona a la provincia como sede central de esta disciplina y que convoca a más de 1.500 judokas de todo el país.

El torneo, que se extenderá hasta el domingo, reúne a competidores de 25 federaciones provinciales, acompañados por entrenadores, familias y público de distintas regiones argentinas. Con entrada libre y gratuita, el certamen presenta combates en categorías Juveniles, Cadetes, Junior (Novicios y Graduados) y Senior, además de incluir una emotiva participación de atletas con síndrome de Down, quienes demostraron que el judo también es un espacio de integración, superación y valores compartidos.

La ceremonia inaugural contó con la presencia de autoridades de la Confederación Argentina de Judo (CAJ), referentes locales y dirigentes deportivos, en una jornada que puso en evidencia el crecimiento sostenido de esta disciplina en San Juan.

Durante el acto, Orrego destacó la relevancia del campeonato y el esfuerzo conjunto que permitió su realización:

“Eventos como este fortalecen los lazos entre las provincias, promueven valores como el respeto y la disciplina, y consolidan a San Juan como una sede deportiva de referencia a nivel nacional”, expresó el mandatario provincial.