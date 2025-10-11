¡Qué trompadas! Los videos de los choques en El Zonda y cómo quedaron los autos

El Autódromo El Zonda “Eduardo Copello” también fue escenario este sábado de dos impactantes incidentes durante los ensayos del Campeonato Argentino de TC2000 YPF Infinia, que afortunadamente no dejaron heridos.

Resultados Ciarrocchi voló en El Zonda y se quedó con la clasificación del TC2000: ¿cómo le fue al sanjuanino Fabián Flaqué?

Durante el primer entrenamiento, el piloto Sebastián Quirno, del equipo Halcón Motorsport, perdió el control de su Volkswagen Nivus tras un bloqueo de frenos, lo que provocó un fuerte despiste y posterior impacto contra las defensas.

Pese a la espectacularidad del accidente, Quirno resultó ileso y su equipo confirmó que se encuentra en perfecto estado de salud. “Es algo impredecible del auto y puede pasar”, explicó el corredor en diálogo con Carburando, restándole dramatismo al episodio.

El vehículo, sin embargo, sufrió importantes daños en la parte delantera, tal como se aprecia en los videos y fotos que circularon desde el circuito sanjuanino.

Más tarde, en el segundo ensayo, otro momento de tensión se vivió en la curva Juan María Traverso, una de las más exigentes del trazado, cuando Nicolás Traut también se despistó. El incidente no pasó a mayores, pero generó preocupación entre los equipos por las condiciones del circuito y el viento que azotaba en ese momento.

Los videos