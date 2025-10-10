Franco Vivian voló en El Zonda y fue el más rápido del Shakedown del TC2000

Con un clima ideal y un gran marco de público, el Autódromo “El Zonda” Eduardo Copello volvió a vibrar con el rugido de los motores del TC2000. Después de seis años de ausencia, la categoría retornó al emblemático trazado para disputar la 9ª fecha del 46º Campeonato Argentino de TC2000 YPF INFINIA , y lo hizo con un Shakedown electrizante que tuvo a Franco Vivian como gran protagonista.

El piloto del Chevrolet Tracker #57 del equipo YPF Elaion Auro Proracing fue el más veloz del día, marcando un tiempo de 1m12s477/1000 , a una velocidad promedio de 160,934 km/h . Vivian se mostró sólido desde el arranque y dejó en claro que será uno de los grandes animadores del fin de semana.

A tan solo 111 milésimas se ubicó Nicolás Palau, con el VW Nivus #96 del Halcón Motorsports, mientras que el tercer lugar fue para el líder del campeonato, Matías Rossi, al volante del Toyota Corolla Cross GR-S #117 del Toyota Gazoo Racing YPF INFINIA, quien quedó a 228 milésimas del tiempo de referencia.

El Top 5 lo completaron Marcelo Ciarrocchi (Toyota Corolla #25 – Toyota Gazoo Racing) y el experimentado Gabriel Ponce de León (Toyota Corolla Cross #32 – Corsi Sport), ambos mostrando buen ritmo de cara al resto del fin de semana.

También se destacaron Facundo Aldrighetti (Chevrolet Tracker #83), Emiliano Stang (Toyota Corolla Cross #162), Mateo Polakovich (Fiat Cronos #16), Tiago Pernía (Honda ZR-V #85) y el actual campeón, Leonel Pernía (Honda ZR-V #1), quienes cerraron entre los diez mejores del Shakedown.

La acción continuará este sábado 11 de octubre a las 9:10 hs. con el primer entrenamiento oficial, donde los equipos seguirán buscando la puesta a punto ideal para una carrera que promete emociones fuertes en uno de los circuitos más desafiantes del país.