Un streamer sanjuanino sorprendió a Coscu con una camiseta de San Martín

En un reciente video compartido en Instagram, se capturó un momento genuino entre dos figuras del mundo del streaming argentino. Un joven creador de contenido de San Juan, Faustino "Fos" Moysno, se acercó al reconocido streamer Martín "Coscu" Pérez Di Salvo con una camiseta personalizada que llevaba el nombre del club Atlético San Martín, en honor al equipo de fútbol de su provincia.

Coscu, visiblemente sorprendido y agradecido por el gesto, expresó su gratitud al joven, quien le explicó que había adquirido la camiseta en una tienda local, decidió regalársela al streamer. El video muestra cómo el joven le entrega la camiseta a Coscu, quien la recibe con una sonrisa y un "¡Gracias, loco!"

Este encuentro espontáneo entre ambos creadores de contenido resalta la calidez y camaradería que caracteriza a la comunidad de streamers argentinos. A pesar de la diferencia en su alcance y popularidad, Coscu y el joven sanjuanino compartieron un momento de conexión genuina, demostrando que la pasión por el streaming y el respeto mutuo trascienden las pantallas.

El video, que rápidamente se viralizó en redes sociales, ha sido comentado y compartido por miles de usuarios, quienes celebran el gesto y la interacción entre ambos.

Video