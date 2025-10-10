Festejos verdinegros: la intimidad del vestuario tras el triunfazo de San Martín ante San Lorenzo

El vestuario explotó de alegría. Luego del histórico triunfo de San Martín de San Juan frente a San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro, los jugadores verdinegros no ocultaron su felicidad y lo compartieron en redes sociales.
Tras el 1-0 en el Nuevo Gasómetro con gol de Diego “Pulpo” González, los jugadores de San Martín celebraron a puro festejo en el vestuario.
Con un cabezazo certero de Diego "Pulpo" González, el equipo sanjuanino se impuso 1-0 en un partido inolvidable. Uno de los héroes de la noche, el arquero Matías Borgogno, resumió el sentimiento del grupo con una sola palabra en su cuenta de Instagram: "Hasta el final todos juntos".
El club también se sumó a los festejos publicando imágenes desde el vestuario, donde se vio a los jugadores abrazados y sonrientes.