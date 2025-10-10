San Martín se metió en zona de playoffs, pero podría no jugarlos: ¿por qué?

Desahogo verdinegro Se enciende la ilusión en el Pueblo Viejo: San Martín dio el golpe en el Nuevo Gasómetro y sueña con quedarse en Primera

Puntaje Borgogno héroe, el "Pulpo" goleador: el 1x1 de San Martín en la victoria ante el Ciclón

No solo venció a uno de los 5 grandes del fútbol argentino (1 a 0 a San Lorenzo) sino que se afirmó entre los 8 primeros de su zona, posición que lo ubica en los playoffs del torneo , de cara a los mata-mata que definirán al campeón.

image

Pero un detalle reglamentario dejaría a los sanjuaninos sin cruces eliminatorios.

Si san Martín descendiera, o jugara un desempate por no descender, no podría jugar la etapa de definiciones. Y hoy, los dos equipos que se encuentran en la posición crucial son Aldosivi de Mar del Plata, último, y San Martín, penúltimo.

image

El reglamento del torneo señala que en caso de que un club se encuentre en zona de descenso o deba disputar un desempate por no descender, no podrá jugar las instancias finales del corriente certamen. Su lugar sería ocupado por aquel siguiente equipo mejor ubicado en su zona (hoy Gimnasia).