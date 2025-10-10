viernes 10 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Torneo Clausura

San Martín se metió en zona de playoffs, pero podría no jugarlos: ¿por qué?

Un particular detalle reglamentario podría dejar a San Martín de San Juan afuera de los playoffs, aunque clasifique entre los 8 primeros de su zona.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Hoy San Martín logró un triunfo importantísimo en el torneo clausura.

Lee además
borgogno heroe, el pulpo goleador: el 1x1 de san martin en la victoria ante el ciclon
Puntaje

Borgogno héroe, el "Pulpo" goleador: el 1x1 de San Martín en la victoria ante el Ciclón
se enciende la ilusion en el pueblo viejo: san martin dio el golpe en el nuevo gasometro y suena con quedarse en primera
Desahogo verdinegro

Se enciende la ilusión en el Pueblo Viejo: San Martín dio el golpe en el Nuevo Gasómetro y sueña con quedarse en Primera

No solo venció a uno de los 5 grandes del fútbol argentino (1 a 0 a San Lorenzo) sino que se afirmó entre los 8 primeros de su zona, posición que lo ubica en los playoffs del torneo, de cara a los mata-mata que definirán al campeón.

image

Pero un detalle reglamentario dejaría a los sanjuaninos sin cruces eliminatorios.

Si san Martín descendiera, o jugara un desempate por no descender, no podría jugar la etapa de definiciones. Y hoy, los dos equipos que se encuentran en la posición crucial son Aldosivi de Mar del Plata, último, y San Martín, penúltimo.

image

El reglamento del torneo señala que en caso de que un club se encuentre en zona de descenso o deba disputar un desempate por no descender, no podrá jugar las instancias finales del corriente certamen. Su lugar sería ocupado por aquel siguiente equipo mejor ubicado en su zona (hoy Gimnasia).

Temas
Seguí leyendo

La emoción del hijo de Miguel Ángel Russo, tras hacer un gol minutos después del homenaje a su padre

Leandro Basan es nuevo refuerzo de Sportivo Desamparados para el Regional Amateur

Festejos verdinegros: la intimidad del vestuario tras el triunfazo de San Martín ante San Lorenzo

Así serán los ingresos al autódromo El Zonda en su regreso

Argentina enfrenta a Venezuela en Miami sin Messi

El llanto del "Pulpo": gol, dedicatoria especial para Miguel Ángel Russo y un mensaje de esperanza para todo Concepción

Silencio y aplausos: el emotivo homenaje a Miguel Ángel Russo en la previa de San Martín-San Lorenzo

Los restos de Miguel Ángel Russo fueron trasladados al cementerio: una bandera de Boca acompañó al cajón

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
se enciende la ilusion en el pueblo viejo: san martin dio el golpe en el nuevo gasometro y suena con quedarse en primera
Desahogo verdinegro

Se enciende la ilusión en el Pueblo Viejo: San Martín dio el golpe en el Nuevo Gasómetro y sueña con quedarse en Primera

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

La causa de acoso, fotos prohibidas y presunto abuso que involucra a un comerciante de Rawson y un jovencito
Delitos contra menores

La causa de acoso, fotos prohibidas y presunto abuso que involucra a un comerciante de Rawson y un jovencito

Una sociedad salpicada por escándalos en Panamá es dueña de propiedades millonarias en el centro: una se la alquila al Poder Judicial de San Juan
Informe especial

Una sociedad salpicada por escándalos en Panamá es dueña de propiedades millonarias en el centro: una se la alquila al Poder Judicial de San Juan

Siete colectivos arrasados por un incendio en Pocito: la pericia dijo que fue intencional, pero ¿quién lo hizo?
Inesperado

Siete colectivos arrasados por un incendio en Pocito: la pericia dijo que fue intencional, pero ¿quién lo hizo?

Un incendio en una celda movilizó a todo el Penal de Chimbas: un detenido terminó internado de urgencia
Este viernes

Un incendio en una celda movilizó a todo el Penal de Chimbas: un detenido terminó internado de urgencia

Revés para el empleado del multimedio acusado por abuso sexual contra una menor
Graves sospechas

Revés para el empleado del multimedio acusado por abuso sexual contra una menor

Te Puede Interesar

Alerta por viento sur en San Juan: se esperan ráfagas de hasta 70 km/h
Atención

Alerta por viento sur en San Juan: se esperan ráfagas de hasta 70 km/h

Por Redacción Tiempo de San Juan
Borgogno héroe, el Pulpo goleador: el 1x1 de San Martín en la victoria ante el Ciclón
Puntaje

Borgogno héroe, el "Pulpo" goleador: el 1x1 de San Martín en la victoria ante el Ciclón

Parte de los integrantes del ballet El Ceibo tras un ensayo.
Talento nuestro

El ballet El Ceibo rememora el terremoto del 44 para brillar en Jujuy

Así serán los ingresos al autódromo El Zonda en su regreso
Este fin de semana

Así serán los ingresos al autódromo El Zonda en su regreso

Carolina Fernández, una de las guías del Museo Bodega Graffigna, comparte sus conocimientos con los visitantes.
Imperdible

El Museo Bodega Graffigna, la historia de San Juan y de un sueño inmigrante disfrutados en la misma copa