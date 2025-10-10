Se enciende la ilusión en el Pueblo Viejo: San Martín dio el golpe en el Nuevo Gasómetro y sueña con quedarse en Primera

San Martín dio el golpe en el Nuevo Gasómetro y encendió la ilusión de todo el Pueblo Viejo. Con una actuación sólida, aguerrida y con momentos de buen fútbol, el equipo sanjuanino venció 1 a 0 a San Lorenzo y logró tres puntos vitales para escapar del fondo y seguir soñando con quedarse en la máxima categoría.

El único gol del partido llegó a los 77 minutos, cuando Diego González conectó de cabeza un preciso centro de Sebastián Jaurena tras una falta ejecutada desde la derecha. El balón se metió pegado al palo izquierdo y desató la locura de los sanjuaninos, que viajaron hasta Buenos Aires con la esperanza de ver una reacción del equipo. Y vaya si la tuvieron.

El Verdinegro resistió con temple los últimos minutos, en los que el "Ciclón" empujó con todo y llenó el área de centros. Borgogno fue una de las figuras, despejando cada intento del local, que no pudo vulnerar la defensa firme de Lecanda y Recalde. En tiempo adicionado, el local tuvo varios córners consecutivos, pero el equipo de Concepción se mantuvo de pie hasta el pitazo final.

Con este resultado, San Martín salió del fondo de las tablas de promedios y de posiciones anuales, aunque todavía resta que jueguen Talleres y Aldosivi, los otros equipos comprometidos con la permanencia. Además, el triunfo lo dejó octavo en el Grupo B, en zona de clasificación, un premio inesperado pero merecido para un plantel que no se rinde.

El próximo desafío será en Concepción, ante Independiente, donde los hinchas volverán a colmar el Hilario Sánchez con la ilusión encendida. La permanencia sigue siendo una batalla dura, pero el Santo volvió a creer.