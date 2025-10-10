viernes 10 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Desahogo verdinegro

Se enciende la ilusión en el Pueblo Viejo: San Martín dio el golpe en el Nuevo Gasómetro y sueña con quedarse en Primera

Con gol de Diego González, el equipo sanjuanino se impuso 1-0 ante San Lorenzo y salió del fondo de la tabla de los promedios y también de la anual. Aunque falta que jueguen Talleres y Aldosivi, los de Romagnoli se ilusionan con la permanencia y, además, se metieron en zona de clasificación.

Por Redacción Tiempo de San Juan
sanma
WhatsApp Image 2025-10-10 at 16.11.29
G26g4lFW4AAGwyz

San Martín dio el golpe en el Nuevo Gasómetro y encendió la ilusión de todo el Pueblo Viejo. Con una actuación sólida, aguerrida y con momentos de buen fútbol, el equipo sanjuanino venció 1 a 0 a San Lorenzo y logró tres puntos vitales para escapar del fondo y seguir soñando con quedarse en la máxima categoría.

Lee además
silencio y aplausos: el emotivo homenaje a miguel angel russo en la previa de san martin-san lorenzo
Video

Silencio y aplausos: el emotivo homenaje a Miguel Ángel Russo en la previa de San Martín-San Lorenzo
los restos de miguel angel russo fueron trasladados al cementerio: una bandera de boca acompano al cajon
Tristeza infinita

Los restos de Miguel Ángel Russo fueron trasladados al cementerio: una bandera de Boca acompañó al cajón

El único gol del partido llegó a los 77 minutos, cuando Diego González conectó de cabeza un preciso centro de Sebastián Jaurena tras una falta ejecutada desde la derecha. El balón se metió pegado al palo izquierdo y desató la locura de los sanjuaninos, que viajaron hasta Buenos Aires con la esperanza de ver una reacción del equipo. Y vaya si la tuvieron.

El Verdinegro resistió con temple los últimos minutos, en los que el "Ciclón" empujó con todo y llenó el área de centros. Borgogno fue una de las figuras, despejando cada intento del local, que no pudo vulnerar la defensa firme de Lecanda y Recalde. En tiempo adicionado, el local tuvo varios córners consecutivos, pero el equipo de Concepción se mantuvo de pie hasta el pitazo final.

Con este resultado, San Martín salió del fondo de las tablas de promedios y de posiciones anuales, aunque todavía resta que jueguen Talleres y Aldosivi, los otros equipos comprometidos con la permanencia. Además, el triunfo lo dejó octavo en el Grupo B, en zona de clasificación, un premio inesperado pero merecido para un plantel que no se rinde.

El próximo desafío será en Concepción, ante Independiente, donde los hinchas volverán a colmar el Hilario Sánchez con la ilusión encendida. La permanencia sigue siendo una batalla dura, pero el Santo volvió a creer.

Seguí leyendo

Luciana Aymar llega a San Juan para inspirar en el FNS Forum 2025

"Es volver al lugar que marcó mi carrera": Henry Martin regresa al mítico autódromo El Zonda

Boca mantiene su estructura: Úbeda asumirá tras el fallecimiento de Miguel Ángel Russo

Flaqué, a horas de girar de nuevo en El Zonda: "Es como andar en bicicleta, no te olvidas de cómo manejar ahí"

El mensaje de Russo que marcó a Emmanuel Mas: "Pedía que disfrutáramos porque la vida se pasa rápido"

San Martín necesita goles y Pipi Romagnoli volvió a convocar al pibe Santi Barrera

Desamparados, en plena estructura: sumó a un delantero y dos volantes para el Regional Amateur

La Reserva de San Martín se quedó con un triunfazo ante Independiente y sueña con la clasificación

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
es volver al lugar que marco mi carrera: henry martin regresa al mitico autodromo el zonda
Emoción a flor de piel

"Es volver al lugar que marcó mi carrera": Henry Martin regresa al mítico autódromo El Zonda

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Juan Cruz Rufino, otra vez en el ojo de la tormenta: lo denunciaron por estafa y vender un auto a nombre de un fallecido
Nuevamente en escena

Juan Cruz Rufino, otra vez en el ojo de la tormenta: lo denunciaron por estafa y vender un auto a nombre de un fallecido

La causa de acoso, fotos prohibidas y presunto abuso que involucra a un comerciante de Rawson y un jovencito
Delitos contra menores

La causa de acoso, fotos prohibidas y presunto abuso que involucra a un comerciante de Rawson y un jovencito

Una sociedad salpicada por escándalos en Panamá es dueña de propiedades millonarias en el centro: una se la alquila al Poder Judicial de San Juan
Informe especial

Una sociedad salpicada por escándalos en Panamá es dueña de propiedades millonarias en el centro: una se la alquila al Poder Judicial de San Juan

Sorpresa en Rawson por el cierre de un reconocido supermercado: afirman que 17 empleados quedaron sin trabajo
Villa Krause

Sorpresa en Rawson por el cierre de un reconocido supermercado: afirman que 17 empleados quedaron sin trabajo

Siete colectivos arrasados por un incendio en Pocito: la pericia dijo que fue intencional, pero ¿quién lo hizo?
Inesperado

Siete colectivos arrasados por un incendio en Pocito: la pericia dijo que fue intencional, pero ¿quién lo hizo?

Te Puede Interesar

Se enciende la ilusión en el Pueblo Viejo: San Martín dio el golpe en el Nuevo Gasómetro y sueña con quedarse en Primera
Desahogo verdinegro

Se enciende la ilusión en el Pueblo Viejo: San Martín dio el golpe en el Nuevo Gasómetro y sueña con quedarse en Primera

Por Redacción Tiempo de San Juan
Carolina Fernández, una de las guías del Museo Bodega Graffigna, comparte sus conocimientos con los visitantes.
Imperdible

El Museo Bodega Graffigna, la historia de San Juan y de un sueño inmigrante disfrutados en la misma copa

Un incendio en una celda movilizó a todo el Penal de Chimbas: un detenido terminó internado de urgencia
Este viernes

Un incendio en una celda movilizó a todo el Penal de Chimbas: un detenido terminó internado de urgencia

¿A los hombres también les viene? El ciclo hormonal masculino explicado por un médico sanjuanino
Salud

¿A los hombres también "les viene"? El ciclo hormonal masculino explicado por un médico sanjuanino

Gallego Rodríguez: de la infancia entre radios y flamenco a una vida dedicada al periodismo, la calle y las historias que marcan San Juan video
Paren las Rotativas

"Gallego" Rodríguez: de la infancia entre radios y flamenco a una vida dedicada al periodismo, la calle y las historias que marcan San Juan