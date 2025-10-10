viernes 10 de octubre 2025

Emoción viral desde San Juan

La reacción de una espectadora al no ver a Jaime Muñoz en la final de la Voz Argentina

Una señora de San Juan se convirtió en protagonista de una conmovedora escena al enterarse que el talentoso cantante local Jaime Muñoz no avanzó a la final del programa La Voz Argentina.

Por Redacción Tiempo de San Juan
jaime muñoz

En la noche del lunes, mientras los fanáticos de La Voz Argentina esperaban ansiosos los resultados de la semifinal, una señora se convirtió en protagonista de una conmovedora escena que rápidamente se viralizó en redes sociales.

Al momento de anunciarse que Jaime Muñoz, el talentoso cantante sanjuanino del equipo de Lali, no había sido seleccionado para avanzar a la final, la mujer, visiblemente afectada, expresó su tristeza y apoyo incondicional al joven artista. Su reacción, cargada de emoción y admiración, reflejó el profundo cariño que muchos argentinos sienten por los participantes del programa.

La señora, al enterarse de la noticia, comentó: "Es una pena, pero Jaime demostró su talento y corazón. Estoy segura de que su camino en la música recién comienza". Sus palabras resonaron entre los seguidores del programa, quienes compartieron y replicaron el video en diversas plataformas, destacando la autenticidad y pasión de su reacción.

Video

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: " Desde Chimbas al corazón del país. Jaime Muñoz, el joven sanjuanino que emocionó a Lali en La Voz Argentina 2025, volvió a hacer vibrar las redes con una interpretación que se volvió viral. Sin escenografía ni luces, solo con su guitarra y su voz, el ex participante del Team Lali demostró que el talento auténtico no necesita escenario. Mirá el video que todos comentan y conocé cómo sigue la historia de este orgullo sanjuanino. Más info en @tiempodesanjuan #jaimemuñoz #LaVozArgentina #sanjuan #tiempodesanjuan"

