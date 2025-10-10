viernes 10 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Cuestionamiento

Polémica en Calingasta por supuestas becas de $400.000 a desempleados mineros

La situación fue puesta bajo la lupa por el Concejo Deliberante, que ya realizó su pedido de informe al intendente Sebastián Carbajal.

Por Ana Paula Gremoliche
Carbajal con los desempleados, en la Mesa Minera.&nbsp;

Carbajal con los desempleados, en la Mesa Minera. 

Concejales del departamento de Calingasta presentaron un pedido de informe ante el Ejecutivo municipal tras conocerse versiones sobre la entrega de becas de $400.000 a personas vinculadas a la denominada mesa minera, conformada por extrabajadores de la minería que quedaron sin empleo.

Lee además
despues de seis meses, calingasta designo a un nuevo secretario de mineria
Este viernes

Después de seis meses, Calingasta designó a un nuevo secretario de Minería
Los Azules presentó recientemente su estudio de Factibilidad en Canadá. 
Alianzas estratégicas

Los Azules: qué relación tienen tres poderosas empresas con el megaproyecto de cobre sanjuanino

El planteo surgió luego de que trascendiera que las becas habrían sido otorgadas bajo el programa “Desarrollo de actividades mineras”, lo que despertó inquietud entre los ediles. La preocupación principal radica en que uno de los puntos observados por la gestión provincial para aprobar el envío del Fondo de Desarrollo Regional (Fodere) al municipio sería la cantidad de contratados con que cuenta la comuna, que podría no ajustarse a lo establecido en la Ley de Responsabilidad Fiscal.

image

Hasta el momento, el intendente Sebastián Carbajal no emitió una respuesta oficial al Concejo Deliberante. Sin embargo, en las últimas horas comenzó a circular en redes sociales una copia de una supuesta nota firmada por el jefe comunal, donde se detalla que no existe un programa oficial denominado “Desarrollo de actividades mineras”.

Según el documento, lo que se habría otorgado es una “Beca para el Desarrollo del Empleo”, destinada a ayudar a personas desempleadas vinculadas con la actividad minera del departamento. En la nota también se aclara que los beneficiarios cumplen tareas bajo la órbita de la Intendencia, con horarios variables según las necesidades del municipio, y que el objetivo es capacitar e insertar mano de obra local en empresas del rubro minero.

De acuerdo con el texto, estas acciones aún son recientes, por lo que no se dispone de un diagnóstico concreto de resultados, aunque se asegura que las reuniones con empresas y gremios “han sido positivas”.

Desde Tiempo de San Juan se intentó obtener la versión oficial del intendente Carbajal sobre la autenticidad del documento y el destino de las becas, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

Una designación al límite

Este viernes por la mañana, el municipio de Calingasta anunció la designación del nuevo secretario de Minería del departamento, Julio Dávila. Se trata de un hombre que ya venía trabajando con el intendente en el área de Higiene y Seguridad. Este nombramiento "está al límite", debido a que una de las cuestiones señaladas por el Concejo Deliberante era la duda de quién se hacía cargo de los desocupados de la minería, puesto que el área estaba acéfala desde hace seis meses.

El último secretario de Minería del municipio fue Marcos Licciardi, que renunció en abril luego de ser fuertemente cuestionado por la comunidad por no vivir en el departamento. Anteriormente, quien estuvo al mando del área fue Oscar Gallardo, miembro de CASEMICA.

Sumados a Licciardi y Gallardo, son 14 los funcionarios que dejaron de trabajar en Calingasta. Silvana Pizarro (Acción Social) Joel Aguilera (Obras), Carlos Perelló (Obras y Servicios), Daniel Anés (Hacienda), Carlos Rivero (Cultura), Edgardo Aballay (Agricultura), Carlos Cortéz (Delegación Barreal), Javier Sierra (Administración), Daniel Roco (Prensa y Protocolo), José Luis Aballay y Mauro Olivera (Turismo y Cultura), y Nicolás Segovia (Ganadería).

Temas
Seguí leyendo

Por el avión estadounidense en Barreal, diputados nacionales sanjuaninos presentaron un pedido de informe al Congreso

Aprobaron por unanimidad el pedido de informe sobre el avión estadounidense en Calingasta

Calingasta se suma a Iglesia en la ola de reclamos por las boletas de luz caras

Sorpresa en Barreal por la llegada de un avión de la Embajada de Estados Unidos a El Leoncito: ¿qué pasó?

Milei volverá a reunirse con Trump, en medio de la incertidumbre por el radiotelescopio chino de Calingasta

El gobierno nacional apeló el fallo que prohíbe reimprimir las boletas de la provincia de Buenos Aires

Milei anunció una reforma laboral y tributaria en medio de protestas y tensión social

Guillermo Francos negó recibir 180.000 dólares por mes de YPF

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
javier milei felicito a maria corina machado, premio nobel de la paz
Saludo

Javier Milei felicitó a María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Un incendio en una celda movilizó a todo el Penal de Chimbas: un detenido terminó internado de urgencia
Este viernes

Un incendio en una celda movilizó a todo el Penal de Chimbas: un detenido terminó internado de urgencia

Siete colectivos arrasados por un incendio en Pocito: la pericia dijo que fue intencional, pero ¿quién lo hizo?
Inesperado

Siete colectivos arrasados por un incendio en Pocito: la pericia dijo que fue intencional, pero ¿quién lo hizo?

Alerta por viento sur en San Juan: se esperan ráfagas de hasta 70 km/h
Atención

Alerta por viento sur en San Juan: se esperan ráfagas de hasta 70 km/h

Imagen ilustrativa.
En Rawson

Entró con un cuchillo a una fiambrería, asaltó al empleado y robó hasta bandejas de carne

La emoción del hijo de Miguel Ángel Russo, tras hacer un gol minutos después del homenaje a su padre
Video

La emoción del hijo de Miguel Ángel Russo, tras hacer un gol minutos después del homenaje a su padre

Te Puede Interesar

En abril de 2023, con el apoyo técnico de la Universidad de Buenos Aires, equipos de Senasa y del Instituto Nacional de Semillas (INASE) se hicieron las primeras cosechas experimentales del cultivo de cáñamo en suelo argentino realizadas por la empresa nacional Industrial Hemp Solutions (IHS), luego de más de 50 años en el marco del entonces nuevo marco regulatorio en materia de Cannabis medicinal y Cáñamo Industrial.
Expansión

La empresa estatal de cannabis en San Juan ya puede apostar al cáñamo industrial: los primeros pasos de un nuevo negocio que promete

Por Miriam Walter
Alerta por viento sur en San Juan: se esperan ráfagas de hasta 70 km/h
Atención

Alerta por viento sur en San Juan: se esperan ráfagas de hasta 70 km/h

Carbajal con los desempleados, en la Mesa Minera. 
Cuestionamiento

Polémica en Calingasta por supuestas becas de $400.000 a desempleados mineros

Argentina le gana a Venezuela 1 a 0
Amistoso

Argentina le gana a Venezuela 1 a 0

Monstruo: la historia de Ed Gein, la serie que cuenta con maestría la verdad detrás del asesino que inspiró el cine de terror. video
Tiempo para Ver

El asesino favorito del cine, más profundo que nunca, en la mejor serie de los creadores de "Dahmer"