viernes 10 de octubre 2025

Justicia

Apuran la extradición de Fred Machado, preocupados por su salud

Machado es reclamado por la justicia norteamericana por cargos de narcotráfico y lavado de activos. Su extradición, frenada por la Corte Suprema hace años, se aceleró luego de que se conocieran sus víunculos con el diputado nacional libertario José Luis Espert.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El telón cayó sobre la larga saga judicial de Federico “Fred” Machado, pero el empresario argentino, sigue siendo una preocupación para el Gobierno. Acusado en los Estados Unidos de integrar una red de narcotráfico y lavado de activos, será trasladado entre el martes y miércoles próximo a Buenos Aires para después ser extraditado a Texas.

El Gobierno tiene un doble desvelo. Por un lado, la integridad física del protagonista del escándalo que terminó con la candidatura de José Luis Espert. El juez federal de Neuquén, Gustavo Villanueva, quiere visitarlo el lunes próximo en la cárcel federal de Viedma para asegurarse del estado de salud. “Había manifestado problemas psicológicos”, solo trascendió. Por otro, es urgente para la Casa Rosada concluir con el proceso de extradición y despejarlo de la contienda electoral. Las elecciones son en poco más de dos semanas.

El Gobierno analiza disponer un avión para trasladarlo directamente a Texas la semana próxima y no esperar a que los Estados Unidos organicen la salida. Si el proceso demora, sería alojado en Ezeiza.

En la saga de entrevistas que dio antes de confirmarse la extradición, Machado dijo: “Yo nací y voy a morir en Argentina. Sigo en contacto con la fiscalía en Estados Unidos, que sabe que no tengo nada que ver con el narcotráfico. La comunicación se interrumpió cuando estalló esto, pero nunca oculté nada. Ahora Dios sabrá”.

Inmediatamente después del fallo de la Corte Suprema, el Gobierno ratificó la extradición. Machado, que estuvo cuatro años con arresto domiciliario en una chacra de la madre, fue rápidamente trasladado a un penal federal en Viedma.

Todo pasó a una velocidad inusitada. El martes, la Corte Suprema de Justicia (con las firmas de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Horacio Lorenzetti) rechazó los últimos argumentos de la defensa de Machado. El máximo tribunal concluyó que el pedido de extradición de la justicia estadounidense cumplía con todos los requisitos de cooperación internacional.

Apenas se conoció el fallo, el Gobierno, a través de un comunicado de la Oficina del Presidente, instruyó a Cancillería y otros organismos para “instrumentar de inmediato los pasos administrativos y diplomáticos” para concretar el traslado.

La Oficina del Presidente informó: “El Presidente de la Nación ha instruido a la Cancillería, a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Jefatura de Gabinete de Ministros, a instrumentar de inmediato los pasos administrativos y diplomáticos necesarios para dar cumplimiento a la decisión judicial y avanzar con el acto ejecutivo previsto por la Ley.

La República Argentina ratifica su compromiso en la cooperación internacional en la lucha contra el lavado de activos, el narcotráfico y el crimen organizado, para desbaratar las mafias y fortalecer la seguridad tanto nacional como transnacional".

La ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, confirmó el pase a custodia federal. También tuvo un cruce en X con Juan Grabois, que había denunciado los nexos de Espert con Machado, y pidió “custodia urgente”: “No vaya a ser que le pase algo antes de que lo extraditen”, escribió.

Bullrich contraatacó: “Le voy a poner custodia a Machado. Y vos, que estás imputado por haberte robado plata de todos los argentinos, merecerías custodia para que no te escapes”. Grabopis devolvió: “Lo suyo es una amenaza. Nosotros no tenemos miedo y ustedes nos tienen miedo porque no tenemos miedo.No fui notificado de una sola imputación por robo, estafa, narcotráfico o corrupción. De las que me inventaron ustedes, todas sobreseído”.

La causa contra Machado en los Estados Unidos

Machado, empresario de aviones, enfrentará un proceso ante un Gran Jurado Federal en el Distrito Este de Texas. Los cargos son graves:

  • Narcotráfico: Integrar una organización criminal dedicada a la posesión y distribución de al menos cinco kilogramos de cocaína y presumiblemente importarla a EE.UU.
  • Lavado y fraude: Conspiración para cometer lavado de dinero y fraude electrónico.

La justicia estadounidense atribuye a Espert haber recibido una transferencia de unos 200.000 dólares y haber utilizado aviones privados de Machado en 35 vuelos durante su campaña de 2019, por un valor estimado en 350.000 dólares.

image

Antes de ser trasladado, Machado dio más detalles sobre los pagos a Espert superior a los 200 mil admitidos por el ahora ex candidato de La Libertad Avanza. La Policía que lo fue a buscar a su casa para trasladarlo al penal, encontró una copia del contrato de 1 millón de dólares en la basura.

image

