jueves 9 de octubre 2025

Elecciones

Finalmente, la boleta de La Libertad Avanza en Buenos Aires tendrá la cara de José Luis Espert

La Junta Electoral bonaerense le negó el pedido al gobierno nacional para remover a José Luis Espert de las boletas tras su renuncia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
La Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires rechazó esta tarde el pedido de La Libertad Avanza para reimprimir las boletas para reemplazar la imagen de José Luis Espert, quien renunció a su candidatura como consecuencia de la denuncia que recibió en su contra por presunto lavado de dinero.

Así lo determinaron el presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, Jorge Eduardo Di Lorenzo, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, Hilda Kogan, y el Juez Federal con competencia electoral en Buenos Aires, Alejo Ramos Padilla.

Ramos Padilla en otro fallo dado a conocer ayer también había determinado que quien sucedería en la lista a Espert sería Karen Reichardt y no Diego Santilli, como pedía el partido violeta.

