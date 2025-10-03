viernes 3 de octubre 2025

Elecciones

Qué plazo tiene Milei para sacar a Espert de la boleta en PBA, y cuánto le costaría

Pese al fuerte respaldo presidencial a José Luis Espert, señalado de tener vínculos con el narcotráfico, algunos sectores del oficialismo insisten en que su presencia en las elecciones de octubre sería perjudicial para La Libertad Avanza.

Por Guido Berrini
La Libertad Avanza tiene hasta el martes para, si lo decide, quitar a José Luis Espert de las boleta para la diputación nacional por Buenos Aires, en las elecciones de octubre. Esto significaría el ascenso de la ex vedette, influencer y "pet friendly" Karen Reichardt al tope de la papeleta.

El senador Bruno Olivera
Libertarios

El senador sanjuanino Bruno Olivera respaldó a José Luis Espert
José Luis Espert, señalado por tener vínculos con narcotraficantes, por lo que le pidieron explicaciones urgentes desde adentro y afuera del oficialismo, cuenta con el fuerte aval del presidente Javier Milei, pero es parte también de la interna oficialista. Muchos dirigentes y militantes libertarios, especialmente en redes sociales, sostienen que la presencia de Espert en las boletas perjudicaría a LLA en los comicios.

El martes, fecha límite para la operación, están anunciadas las presencias de Javier Milei y Jose Luis Espert en un acto partidario en San Isidro, mitin que fue suspendido por el escándalo con Fred Machado.

Para la impresión de las boletas únicas de papel necesarias para las 13.353.974 personas habilitadas para votar en Buenos Aires (se producen más para tener de repuesto), se necesitan entre 12 y 14 días. A eso hay que sumarle los tiempos de distribución de las papeletas en los 135 distritos. A modo de referencia, para las elecciones bonaerense del 7 de septiembre fueron necesarios cinco días. Para llegar al sábado 25 (un límite impensado) y cumplir con estos tiempos, el Presidente debería ordenar una marcha atrás más temprano que tarde.

"No va a haber reimpresión de boletas", vienen avisando en Balcarce 50 desde que estalló el escándalo Espert. En parte es una respuesta defensiva, por el respaldo presidencial a su postulante; pero también porque volver a desembolsar los u$s 10 millones necesarios para imprimir las BUP provinciales (se estima que se demandan entre $ 14 mil millones y $ 16 mil millones, montos que no fueron confirmados por la Casa Rosada), sería complicado de justificar para un gobierno que tiene una motosierra como leit motiv.

