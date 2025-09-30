martes 30 de septiembre 2025

En Chascomús

Tras el regreso a las actividades en San Juan, cerró una planta de Tía Maruca en Buenos Aires

Mientras la planta de Dilexis en Albardón retomó la producción tras una semana de parate, en Chascomús cerró la histórica fábrica de Tía Maruca dejando a 27 trabajadores sin indemnización.

Por Redacción Tiempo de San Juan
dilexis fabica albardon tia maruca

La marca Tía Maruca atraviesa días de contrastes. Mientras en San Juan la fábrica de Dilexis, ubicada en Albardón, volvió a producir tras una semana de vacaciones obligatorias para sus empleados, en la ciudad bonaerense de Chascomús se confirmó el cierre de la histórica planta de galletitas que llevaba más de una década en funcionamiento.

El anuncio sorprendió a los 27 trabajadores que se desempeñaban allí. La comunicación llegó de la mano del gerente de Recursos Humanos de Argensun Foods, empresa que controla a Tía Maruca desde 2024. Según relataron, no se habló de despidos ni de indemnizaciones, sino de una “compensación económica” a pagar en cuotas. La propuesta fue rechazada en las audiencias que se desarrollaron en el Ministerio de Trabajo bonaerense, donde la compañía también reconoció deudas por sueldos y aguinaldos.

Mientras tanto, el cierre comenzó a ejecutarse con rapidez. Los empleados denunciaron que, en paralelo a las reuniones con la cartera laboral, camiones de la firma empezaron a retirar insumos de la planta ubicada en Washington y Remedios de Escalada, donde se producían las clásicas talitas.

La situación generó un fuerte impacto en Chascomús, ciudad que ya arrastra la pérdida de varias fábricas en los últimos años. “El consumo no está por el piso, desapareció. Hay comercios en los que no entra nadie entre semana”, describió el periodista local Sergio Peralta.

La próxima audiencia con los trabajadores despedidos de la planta bonaerense está prevista para el 9 de octubre.

El contraste se da con lo ocurrido en San Juan el pasado lunes 1 de septiembre, cuando Dilexis retomó sus actividades tras una semana de parate. Allí, casi 300 empleados habían recibido vacaciones obligatorias debido al exceso de stock por la caída en la demanda. Desde el Ministerio de Producción provincial destacaron que el retorno al trabajo se logró con un plan de diversificación y lanzamiento de nuevos productos, además de un cronograma de pagos para regularizar deudas con trabajadores y proveedores.

Argensun Foods, grupo agroindustrial de capitales nacionales con más de tres décadas en el mercado, es el principal exportador de semillas de girasol confitero y otros productos como ciruelas deshidratadas, maíz pisingallo y chía. En los últimos años, avanzó con la compra de Tía Maruca y de la planta de Dilexis en San Juan, centralizando buena parte de su producción en Albardón.

Temas
