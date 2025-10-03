Mirna Moral reeligió en el SEC: los desafíos para los próximos 4 años y una sorpresa

Mirna Moral reafirmó este viernes su conducción frente al Sindicato Empleado de Comercio (SEC) durante cuatro años más, siendo ésta su tercera gestión consecutiva. Pese a que la dirigente conformaba una lista única junto a su secretario adjunto, José Luis Gremoliche, la normativa plantea que los candidatos deben tener, al menos, el apoyo de un 30% del padrón electoral. En este caso, los referentes consiguieron que fueran a votar el 80% del padrón de jubilados y el 70% de los activos. Los dos objetivos para su nueva gestión, su mayor alegría y el compromiso que marcará estos años.

Moral comenzará durante este 2025 su segunda gestión al frente del SEC, dado que la primera tuvo inicio en el 2021, también con Gremoliche como compañero de fórmula. Sin embargo, a estas dos gestiones hay que sumarle una tercera, dado que la dirigente asumió como secretaria general en el 2017, luego de que muriera el sindicalista Raúl Ávila. Si todo marcha en orden, al final de este mandato, cumplirá 12 años de gestión .

image

En este contexto, la dirigente contó que, para estos cuatro años, tiene dos objetivos principales: el mejoramiento del camping del sindicato y mantener los derechos de los trabajadores del comercio. De acuerdo con el primer ítem, tienen como fin habilitar un nuevo espacio de recreación infantil en un sector del camping que actualmente no se utiliza. Además, se planea construir al menos cuatro quinchos adicionales, cada uno con capacidad para 30 a 40 personas. Entre los planes más ambiciosos también se incluyen la construcción de una confitería, la finalización del cierre perimetral y la culminación de los vestuarios.

En relación con los derechos laborales de los trabajadores de comercio, tienen varias aspiraciones: insistir en el cumplimiento de la ley y de los convenios colectivos de trabajo; combatir las prácticas de algunas unidades de negocio que contratan empleados bajo periodo de prueba y los despiden antes de cumplir seis meses para evitar registrarlos; alcanzar a los trabajadores no registrados para que puedan realizar denuncias sin temor a perder su empleo; analizar formas de vincular el trabajo físico con el comercio electrónico, considerando el auge de las compras virtuales y aprovechando la inteligencia artificial; y llegar a más empleados con información sobre el funcionamiento del sindicato, la importancia de defender los derechos laborales y el cumplimiento de horarios, entre otras.

Llegaron como lista única y los sorprendió el nivel de apoyo

Moral y Gremoliche llegaron con lista única, debido a que su único contrincante, Jorge Sosa, no cumplió con los requerimientos legales que pedía la Junta Electoral. La elección transcurrió en total normalidad, sin inconvenientes.

En este sentido, la flamante secretaria general dijo: "Nos costó mucho que la gente entienda que tenía que venir a votar para respaldarnos. Pero el nivel de apoyo que hemos tenido, nos da la fuerza para seguir estos 4 años más. Señoras de 90, 94 años, viniendo con andador para votarnos... Eso nos llena el corazón", cerró.