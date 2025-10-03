Elecciones en el SEC: pese a que hay una sola lista hubo gran movimiento de votantes

Tal y como estaba previsto en el calendario electoral, este viernes se celebran las elecciones en el Sindicato Empleados de Comercio (SEC) . Pese a haber una sola lista presentada, asegurando la continuidad de la dupla que actualmente conduce los destinos del sindicato, hubo gran concurrencia en horas de la mañana.

Las urnas se habilitaron a las 8 de la mañana y la sede del gremio ubicada sobre calle Gral. Acha, entre Av. Libertador y Laprida, registró un intenso movimiento en horas de la mañana. Remises con trabajadores de supermercados, paseos comerciales, shoppings, entre otros se observaron con el paso de las horas.

image

Para que los comicios sean válidos, deben emitir su voto el 30% del padrón habilitado, que representa a unos 1.100 afiliados. Desde el gremio señalaron que, conforme al movimiento de la primera parte de la jornada, esperan superar ampliamente ese número, teniendo en cuenta que las urnas estarán habilitadas hasta las 20 horas de corrido, y que gran parte de los empleados del comercio efectuarán su voto durante la siesta, momento en el que no están trabajando.

image

Por su parte, las actuales autoridades que renovarán el mandato por 4 años más al ser la única lista validada por la Junta Electoral, ya emitieron su voto en horas de la mañana, y siguen de cerca las elecciones para evitar el desarrollo de cualquier eventualidad que manche la jornada electoral.

image

Es importante destacar que la asunción de la nueva Comisión Directiva será el próximo 29 de diciembre. Posterior a ello, la actual conducción comenzará a ejecutar los proyectos que tienen en cartera, con el objetivo de fortalecer el gremio, siempre con la premisa se trabajar en pos de proteger los derechos de los trabajadores del comercio sanjuanino.