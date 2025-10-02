viernes 3 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Crimen

Triple femicidio: La autopsia reveló que la menor de 15 años asesinada sufrió un "shock hipovolémico"

La menor de las tres asesinadas presentó tres heridas de arma blanca y otras lesiones punzocortantes.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La autopsia a Lara Gutiérrez, la adolescente de 15 años que fue asesinada junto a Morena Verdi y Brenda Loreley Del Castillo en el partido bonaerense de Florencio Varela, reveló que la víctima sufrió un shock hipovolémico.

Lee además
detuvieron en peru a pequeno j, presunto autor intelectual del triple femicidio en florencio varela
Último momento

Detuvieron en Perú a "Pequeño J", presunto autor intelectual del triple femicidio en Florencio Varela
hablo el pocero del triple femicidio: que declaro
Justicia

Habló el "pocero" del triple femicidio: qué declaró

La necropsia, llevada a cabo en Morgue Judicial del Instituto de Investigación Criminal y de Ciencias Forenses Conurbano Sur, Temperley, indicó que la menor de las tres damnificadas presentó tres heridas de arma blanca y otras lesiones punzocortantes.

El informe sostiene que la causa del deceso es un shock hipovolémico debido a la sección de la arteria carótida primitiva derecha.

En este sentido, se resalta que el cadáver se encontraba en avanzado estado de putrefacción y se hallaron elementos diversos elementos como una mordaza (cinta plástica) a nivel de la boca y el cuello, una cinta plástica) a la altura de ambas rodillas, un cordón en ambos tobillos, y cuchillo de cubierto, de borde aserrado y mango de plástico negro, más fragmentos de vidrio color verde.

A su vez, algunas partes del cuerpo muestran livideces de distribución generalizadas, dorsales, tenues y fijas, mientras que no hay presencia de fauna cadavérica.

"Conforme a lo expresado, el cuerpo permaneció refrigerado desde su ingreso a esta sede hasta el momento de la operación de autopsia, por tanto, se deja constancia que podría hallarse modificada la data de muerte por la consecuente crioconservación", agrega el escrito.

Temas
Seguí leyendo

Triple femicidio: Perú expulsó al lugarteniente de "Pequeño J"

¡Escuchá el capítulo XX de Historias del Crimen en Spotify! Tribunales, escenario de un brutal femicidio

Triple femicidio narco: Detuvieron en Perú al cómplice de "Pequeño J"

Triple femicidio narco: dio una nota en la televisión y la detuvieron

Triple femicidio: la madre de una de las chicas asesinadas puso en duda la autoría de "Pequeño J"

Cómo identificaron a "Pequeño J": su prontuario en Perú, su aguantadero en La Matanza, una pistola y un pantalón con sangre

San Juan marchó para reclamar justicia por el triple femicidio en Florencio Varela

Detuvieron en Bolivia a un quinto sospechoso del triple femicidio narco en Florencio Varela

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
un sismo de casi 6 grados sacudio a una provincia del norte argentino
Susto

Un sismo de casi 6 grados sacudió a una provincia del norte argentino

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Habló el joven que casi mató a su exnovia de una paliza en Chimbas: le echó toda la culpa a ella
Mirá el video

Habló el joven que casi mató a su exnovia de una paliza en Chimbas: le echó toda la culpa a ella

Liberaron a la mujer que, por celos y sin querer, entregó al exmarido narco en Chimbas
Caso "Los Borges"

Liberaron a la mujer que, por celos y sin querer, entregó al exmarido narco en Chimbas

Viento Zonda.
Clima

Alerta amarilla en San Juan: se espera viento Zonda con ráfagas de hasta 70 km/h

Un sismo de casi 6 grados sacudió a una provincia del norte argentino
Susto

Un sismo de casi 6 grados sacudió a una provincia del norte argentino

El violento usó el martillo de emergencia del colectivo para romper los vidrios.
En Córdoba

El desquiciado del martillo: rompió las ventanillas del colectivo porque no le dejaron pagar en efectivo

Te Puede Interesar

El nuevo negocio del transporte: las apps lideran el boom del alquiler de autos y motos
Tendencia

El nuevo negocio del transporte: las apps lideran el boom del alquiler de autos y motos

Por Redacción Tiempo de San Juan
Juan Antonio Almonacid, quien se encuentra detenido desde septiembre último.
Caso Juan Almonacid

El "Estafador de ancianas" sumó cuatro denuncias y complica su situación procesal

El penitenciario Jofré, atrás sus dos abogados defensores.
Guardiacárcel preso

Rechazaron el pedido de liberar al penitenciario detenido por 25 estafas por más de $158.000.000

Mundial de Clubes: los europeos se clasificaron a las semifinales y Valenciano va por el batacazo en la última jornada
Hockey sobre patines

Mundial de Clubes: los europeos se clasificaron a las semifinales y Valenciano va por el batacazo en la última jornada

Viento Zonda.
Clima

Alerta amarilla en San Juan: se espera viento Zonda con ráfagas de hasta 70 km/h