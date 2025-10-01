miércoles 1 de octubre 2025

Podcast de Tiempo

¡Escuchá el capítulo XX de Historias del Crimen en Spotify! Tribunales, escenario de un brutal femicidio

En diciembre de 1970, Juana Nicanora Olmos fue asesinada a cuchillazos por su exesposo Cirilo Luis Figueroa en el edificio de Tribunales de San Juan, frente a su hija de tres años, tras intentar tramitar la separación. Figueroa fue condenado a prisión perpetua por homicidio agravado por el vínculo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image
En diciembre de 1970, el edificio de Tribunales de San Juan fue escenario de un brutal femicidio. Juana Nicanora Olmos, de 37 años y madre de dos hijos, se dirigía a tramitar su separación de Cirilo Luis Figueroa, un jornalero de 22 años con quien había tenido un matrimonio conflictivo y violento de apenas cinco meses. La tensión estalló cuando ambos coincidieron en la Defensoría de Pobres: Cirilo, resentido y decidido, salió del edificio, compró un cuchillo y regresó para atacar a su exesposa. En plena jornada laboral, en el entrepiso de Tribunales y frente a la hija de tres años de Juana, el hombre la acuchilló en varias ocasiones hasta provocarle la muerte antes de ser reducido por testigos y un policía.

Capítulo XX: Tribunales, escenario de un brutal femicidio

El juicio contra Figueroa se celebró en 1972, donde intentó victimizarse y difamar a la víctima, alegando inmadurez y estado de emoción violenta. Sin embargo, el fiscal destacó la premeditación del ataque y las pruebas de violencia previa. Finalmente, los jueces lo condenaron a prisión perpetua por homicidio agravado por el vínculo. Tras cumplir su condena en el penal de Chimbas, se sabe que Figueroa pasó sus últimos años en 25 de Mayo y falleció, dejando atrás un caso que marcó la historia de violencia de género en San Juan.

Cabe destacar que dicha producción es una incursión de Tiempo de San Juan en esta famosa plataforma. Cada semana se emitirá un nuevo capítulo.

El contenido está a cargo de Walter Vilca, la producción de David Cortez Vega y la edición de Lucas Colella.

