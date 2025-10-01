¡Escuchá el capítulo XX de Historias del Crimen en Spotify! Tribunales, escenario de un brutal femicidio

¡Hay nuevo episodio del podcast de Historias del Crimen ! El capítulo XX trata sobre un brutal femicidio ocurrido en Tribunales . Sucedió en 1970, cuando Juana Nicanora Olmos fue asesinada a cuchillazos por su exesposo Cirilo Luis Figueroa en el reconocido edificio sanjuanino.

En diciembre de 1970, el edificio de Tribunales de San Juan fue escenario de un brutal femicidio. Juana Nicanora Olmos, de 37 años y madre de dos hijos, se dirigía a tramitar su separación de Cirilo Luis Figueroa, un jornalero de 22 años con quien había tenido un matrimonio conflictivo y violento de apenas cinco meses. La tensión estalló cuando ambos coincidieron en la Defensoría de Pobres: Cirilo, resentido y decidido, salió del edificio, compró un cuchillo y regresó para atacar a su exesposa. En plena jornada laboral, en el entrepiso de Tribunales y frente a la hija de tres años de Juana, el hombre la acuchilló en varias ocasiones hasta provocarle la muerte antes de ser reducido por testigos y un policía.

Capítulo XX: Tribunales, escenario de un brutal femicidio

El juicio contra Figueroa se celebró en 1972, donde intentó victimizarse y difamar a la víctima, alegando inmadurez y estado de emoción violenta. Sin embargo, el fiscal destacó la premeditación del ataque y las pruebas de violencia previa. Finalmente, los jueces lo condenaron a prisión perpetua por homicidio agravado por el vínculo. Tras cumplir su condena en el penal de Chimbas, se sabe que Figueroa pasó sus últimos años en 25 de Mayo y falleció, dejando atrás un caso que marcó la historia de violencia de género en San Juan.

El contenido está a cargo de Walter Vilca, la producción de David Cortez Vega y la edición de Lucas Colella.