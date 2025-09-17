Ya podés escuchar el capítulo XVIII de Historias del Crimen en Spotify: el muerto en el canal de Chimbas, un caso sin resolver

¡Hay nuevo episodio del podcast de Historias del Crimen! El capítulo XVIII trata sobre el hallazgo de un cadáver en Chimbas durante la década del '60, hecho que nunca pudo esclarecerse.
En 1964, el hallazgo del cuerpo de Ruperto Narciso Cortez en un canal de Chimbas reveló que había sido asesinado, y aunque un testigo acusó a Andrés Mercedes Pérez, su coartada y la falta de pruebas firmes lo llevaron a ser absuelto en 1965. A más de 60 años, el crimen sigue sin resolverse y permanece el interrogante sobre quién mató al changarín chileno.
El hallazgo del cuerpo de Ruperto Narciso Cortez en un canal de Chimbas, en febrero de 1964, reveló un crimen: la autopsia determinó que murió por un golpe en la cabeza y no por ahogamiento. Las primeras sospechas recayeron en Andrés Mercedes Pérez, con quien Cortez había discutido esa mañana en un bar. Un testigo, Celerino Julio, afirmó haber visto cómo Pérez lo golpeaba y lo arrojaba al agua, declaración que derivó en la detención y supuesta confesión del acusado. Sin embargo, ante el juez, Pérez se retractó, alegando presiones policiales, y presentó una coartada apoyada por vecinos que aseguraron que él había pasado la siesta dormido en su pensión.
Durante el juicio de 1965, la acusación se debilitó: Julio nunca ratificó su testimonio y desapareció, mientras que otros testigos confirmaron que Cortez estuvo con vida hacia las 14 horas, momento en que Pérez ya descansaba. El forense también situó la muerte en horas posteriores a la supuesta agresión. Con esas pruebas, los jueces concluyeron que Pérez no era responsable y lo absolvieron. La sentencia dejó abierta una incógnita que persiste desde hace seis décadas: quién fue el verdadero asesino de Ruperto Narciso Cortez.
El contenido está a cargo de Walter Vilca, la producción de David Cortez Vega, el relato de Fernando Ortiz y la edición de Lucas Colella.