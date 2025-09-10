miércoles 10 de septiembre 2025

Podcast de Tiempo

¡Escuchá el capítulo XVII de Historias del Crimen en Spotify! Cuando la pelota se manchó de sangre

Un partido de fútbol entre amigos en Rawson en enero del 2000 terminó en una pelea que causó la muerte del joven Federico Barrios, de 18 años, tras recibir un golpe en el pecho. Seis años después, Javier Ceferino “El Planchón” Castro fue condenado a tres años de prisión en suspenso por homicidio preterintencional.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un partido de fútbol que debía ser un encuentro amistoso entre amigos en Rawson, en enero del 2000, terminó en tragedia. La tensión acumulada durante el juego derivó en una pelea generalizada y, en medio del tumulto, el joven Federico Barrios, de 18 años, cayó al suelo y fue atacado. Testigos señalaron a Javier Ceferino “El Planchón” Castro como el agresor que le propinó golpes y patadas en el pecho, lo que le provocó un “estallido cardíaco”. A pesar de los intentos por reanimarlo, Barrios murió en la guardia del Centro de Adiestramiento Rawson.

Descargá el contenido acá y escuchalo cuando y donde quieras:

Capítulo XVII: Cuando la pelota se manchó de sangre

La investigación determinó que Castro había actuado con violencia, aunque sin intención directa de matar, por lo que fue acusado de homicidio preterintencional. La causa se extendió por seis años hasta que, en 2006, un tribunal lo condenó a tres años de prisión en suspenso, además de imponerle reglas de conducta y trabajos comunitarios.

Cabe destacar que dicha producción es una incursión de Tiempo de San Juan en esta famosa plataforma. Cada semana se emitirá un nuevo capítulo.

El contenido está a cargo de Walter Vilca, la producción de David Cortez Vega, el relato de Fernando Ortiz y la edición de Lucas Colella.

