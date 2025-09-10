¡Escuchá el capítulo XVII de Historias del Crimen en Spotify! Cuando la pelota se manchó de sangre

¡Hay nuevo episodio del podcast de Historias del Crimen ! El capítulo XVI trata sobre el partido de fútbol entre amigos que terminó en tragedia en Rawson . Por este motivo, un joven de 18 años murió tras recibir un golpe en el pecho.

Un partido de fútbol que debía ser un encuentro amistoso entre amigos en Rawson, en enero del 2000, terminó en tragedia. La tensión acumulada durante el juego derivó en una pelea generalizada y, en medio del tumulto, el joven Federico Barrios, de 18 años, cayó al suelo y fue atacado. Testigos señalaron a Javier Ceferino “El Planchón” Castro como el agresor que le propinó golpes y patadas en el pecho, lo que le provocó un “estallido cardíaco”. A pesar de los intentos por reanimarlo, Barrios murió en la guardia del Centro de Adiestramiento Rawson.

Capítulo XVII: Cuando la pelota se manchó de sangre

La investigación determinó que Castro había actuado con violencia, aunque sin intención directa de matar, por lo que fue acusado de homicidio preterintencional. La causa se extendió por seis años hasta que, en 2006, un tribunal lo condenó a tres años de prisión en suspenso, además de imponerle reglas de conducta y trabajos comunitarios.

El contenido está a cargo de Walter Vilca, la producción de David Cortez Vega, el relato de Fernando Ortiz y la edición de Lucas Colella.