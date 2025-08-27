miércoles 27 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Podcast de Tiempo

Ya podés escuchar el capítulo XV de Historias del Crimen en Spotify: todo para salvar a su madre

En mayo de 1970, en una finca de Sarmiento, Francisco Díaz mató a su padre Severo durante un forcejeo, tras años de violencia familiar que este ejercía contra su esposa e hijos. Siete años después, la Justicia lo condenó a dos años de prisión en suspenso al considerar que actuó en un estado de emoción violenta.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

¡Hay nuevo episodio del podcast de Historias del Crimen! El capítulo XV trata sobre el joven que mató a su padre para salvar a su madre. El hecho sucedió en mayo de 1970, en una finca de Sarmiento, tras años de violencia familiar que Severo Oscar Díaz ejercía contra su esposa e hijos.

Lee además
¡escucha el capitulo xiv de historias del crimen en spotify! el sobrino nieto, el asesino de dona susana
Podcast de Tiempo

¡Escuchá el capítulo XIV de Historias del Crimen en Spotify! El sobrino nieto, el asesino de Doña Susana
escucha el capitulo xiii de historias del crimen en spotify: el asesinato por encargo al hockista
Podcast de Tiempo

Escuchá el capítulo XIII de Historias del Crimen en Spotify: el asesinato por encargo al hockista

La tragedia que marcó a la familia Díaz ocurrió la tarde del 2 de mayo de 1970 en una humilde vivienda de la finca Márquez, en Villa Media Agua, Sarmiento. Ese día, Severo Oscar Díaz llegó borracho y violento, como tantas otras veces, y comenzó a agredir a su esposa Isaura Guerrero. Su hijo mayor, Francisco, de 23 años, cansado de los maltratos hacia su madre, intervino. En medio de un forcejeo dentro del dormitorio, se escucharon dos disparos que hirieron gravemente a Severo, quien murió al día siguiente en el Hospital Rawson. El joven fue detenido y acusado de homicidio agravado por el vínculo.

Descargá el contenido acá y escuchalo cuando y donde quieras:

Capítulo XV: Todo para salvar a su madre

El caso llegó a juicio recién en 1977. Durante el proceso, se probó que Francisco había actuado en un estado de emoción violenta, producto de años de violencia familiar ejercida por su padre. La jueza consideró la historia de maltratos, la reacción desesperada del muchacho y sus buenos antecedentes, por lo que decidió condenarlo a solo dos años de prisión en suspenso, dejándolo en libertad. Aquel episodio, aunque sellado por la muerte, puso fin al infierno doméstico que había marcado a toda la familia durante años.

Embed

Cabe destacar que dicha producción es una incursión de Tiempo de San Juan en esta famosa plataforma. Cada semana se emitirá un nuevo capítulo.

El contenido está a cargo de Walter Vilca, la producción de David Cortez Vega, el relato de Fernando Ortiz y la edición de Lucas Colella.

Temas
Seguí leyendo

El capataz de cuadrilla de Albardón que fue arrojado al canal por tres cosechadores

Destino fatal: la pocitana que murió en un tacho de agua

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

Macabro hallazgo en Pocito: perros se comieron a un hombre
Grave

Macabro hallazgo en Pocito: perros se comieron a un hombre

Hombre comido por los perros en Pocito: la macabra escena con la que se encontró la Policía
Imágenes sensibles

Hombre comido por los perros en Pocito: la macabra escena con la que se encontró la Policía

Un policía sanjuanino resultó baleado en una pierna en una casa del barrio La Estación
Confuso episodio

Un policía sanjuanino resultó baleado en una pierna en una casa del barrio La Estación

Horror en Rawson: un hombre fue hallado muerto y en avanzado estado de descomposición
Investigación

Horror en Rawson: un hombre fue hallado muerto y en avanzado estado de descomposición

Anunciaron la fecha de pago de los haberes de los empleados públicos de San Juan.
Info importante

Con aumento del 1,9%, los empleados públicos de San Juan ya tienen fecha de cobro

Te Puede Interesar

El atraco ocurrió en un domicilio ubicado en calle Urquiza, cerca de General Paz, en Capital.
Violento atraco

Una familia fue encerrada por ladrones que entraron a su casa de Capital y los asaltaron

Por Redacción Tiempo de San Juan
Una importante empresa busca estudiantes sanjuaninos para entrenarlos y cobrar un jugoso salario
Atención

Una importante empresa busca estudiantes sanjuaninos para entrenarlos y cobrar un jugoso salario

Dilexis
Preocupación en Albardón

Los dos motivos que llevaron a Dilexis a la grave crisis

El ex gobernador Sergio Uñac y su primo, Gustavo Monti, en la inauguración de una agencia de motos y utilitarios el 2 de julio del 2021. 
Investigación

Acueducto: por primera vez, el informe que alertó al gobierno de Uñac sobre deficiencias en las tuberías de la firma vinculada a su primo

Santa Rosa y su tormenta: el mito y la santa detrás del temporal más esperado del año
Un poco de historia

Santa Rosa y su tormenta: el mito y la santa detrás del temporal más esperado del año