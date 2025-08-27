Ya podés escuchar el capítulo XV de Historias del Crimen en Spotify: todo para salvar a su madre

¡Hay nuevo episodio del podcast de Historias del Crimen ! El capítulo XV trata sobre el joven que mató a su padre para salvar a su madre . El hecho sucedió en mayo de 1970, en una finca de Sarmiento , tras años de violencia familiar que Severo Oscar Díaz ejercía contra su esposa e hijos.

La tragedia que marcó a la familia Díaz ocurrió la tarde del 2 de mayo de 1970 en una humilde vivienda de la finca Márquez, en Villa Media Agua, Sarmiento. Ese día, Severo Oscar Díaz llegó borracho y violento, como tantas otras veces, y comenzó a agredir a su esposa Isaura Guerrero. Su hijo mayor, Francisco, de 23 años, cansado de los maltratos hacia su madre, intervino. En medio de un forcejeo dentro del dormitorio, se escucharon dos disparos que hirieron gravemente a Severo, quien murió al día siguiente en el Hospital Rawson. El joven fue detenido y acusado de homicidio agravado por el vínculo.

Capítulo XV: Todo para salvar a su madre

El caso llegó a juicio recién en 1977. Durante el proceso, se probó que Francisco había actuado en un estado de emoción violenta, producto de años de violencia familiar ejercida por su padre. La jueza consideró la historia de maltratos, la reacción desesperada del muchacho y sus buenos antecedentes, por lo que decidió condenarlo a solo dos años de prisión en suspenso, dejándolo en libertad. Aquel episodio, aunque sellado por la muerte, puso fin al infierno doméstico que había marcado a toda la familia durante años.

