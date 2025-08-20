miércoles 20 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Podcast de Tiempo

¡Escuchá el capítulo XIV de Historias del Crimen en Spotify! El sobrino nieto, el asesino de Doña Susana

En mayo de 1990, Susana del Carmen Barrera, jubilada de 65 años, fue brutalmente asesinada en su casa de Concepción por su sobrino nieto Eduardo Marcelo Heredia y un amigo adolescente, quienes además robaron varios objetos. Ambos fueron condenados a prisión perpetua por homicidio agravado y robo, cumplieron largas condenas, reincidieron en delitos menores y finalmente recuperaron la libertad, mientras la comunidad recuerda la violencia y traición familiar del caso.

Por Redacción Tiempo de San Juan
7d0745b0-56be-4be0-9ce6-4ec88c71fad0
Lee además
escucha el capitulo xiii de historias del crimen en spotify: el asesinato por encargo al hockista
Podcast de Tiempo

Escuchá el capítulo XIII de Historias del Crimen en Spotify: el asesinato por encargo al hockista
ya podes escuchar el capitulo xii de historias del crimen en spotify: la nina masacrada por un policia y la teoria de la amante
Podcast de Tiempo

Ya podés escuchar el capítulo XII de Historias del Crimen en Spotify: la niña masacrada por un policía y la teoría de la "amante"

El 10 de mayo de 1990, Susana del Carmen Barrera, una jubilada de 65 años, fue brutalmente asesinada en su domicilio de calle Alem, en Concepción, por su sobrino nieto Eduardo Marcelo Heredia y un amigo adolescente, Carlos Marcelo Lobos. La mujer recibió más de 30 golpes con un garrote y múltiples cuchillazos mientras ambos buscaban robar algunos objetos de la casa. El crimen conmocionó a vecinos y familiares, y llamó la atención que Heredia se mostrara afligido por la muerte de su tía abuela, repitiendo frente a los allegados: “Tienen que hacer justicia”. La investigación policial identificó a los responsables días después gracias a contradicciones en sus declaraciones, allanamientos y hallazgos de pruebas que confirmaron su participación en el homicidio.

Descargá el contenido acá y escuchalo cuando y donde quieras:

Capítulo XIV: el sobrino nieto, el asesino de Doña Susana

En 1991, ambos jóvenes fueron condenados a prisión perpetua por homicidio agravado por alevosía y robo, con Heredia juzgado como adulto y Lobos como menor. Durante los años siguientes, ambos cumplieron extensas condenas y, tras obtener beneficios de salidas transitorias, reincidieron en delitos menores antes de recuperar finalmente la libertad. La casa de la víctima fue vendida por su familia, mientras que la memoria de aquel crimen alevoso sigue presente en la comunidad de Concepción, marcada por la brutalidad del hecho y la traición familiar que lo rodeó.

Embed

Cabe destacar que dicha producción es una incursión de Tiempo de San Juan en esta famosa plataforma. Cada semana se emitirá un nuevo capítulo.

El contenido está a cargo de Walter Vilca, la producción de David Cortez Vega, el relato de Fernando Ortiz y la edición de Lucas Colella.

Temas
Seguí leyendo

Destino fatal: la pocitana que murió en un tacho de agua

La tragedia que marcó al dique Cuesta del Viento y dejó cuatro muertos

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

Investigan si el jubilado de Villa del Carril fue asesinado por odio a su condición sexual
Impactante revelaciones

Investigan si el jubilado de Villa del Carril fue asesinado por odio a su condición sexual

Imagen ilustrativa
Hurto en Pocito

Una joven denunció que un moto Uber se quedó con un envío de $200 mil y objetos personales

Para los sorteos del IPV se usa el bolillero de la Caja de Acción Social de San Juan, lo que le da transparencia al proceso. 
Atención

Confirmado: en San Juan se viene un nuevo sorteo de 344 viviendas del IPV, cómo inscribirse

Impactante video del asalto en la estación de servicio en Rivadavia
Mirá cómo fue

Impactante video del asalto en la estación de servicio en Rivadavia

Conmoción en México: asesinaron a balazos a un reconocido cantante
En un estacionamiento

Conmoción en México: asesinaron a balazos a un reconocido cantante

Te Puede Interesar

Cambios inesperados, insólitos pedidos y violentas reacciones, el polémico accionar del femicida de Angaco
Duro de roer

Cambios inesperados, insólitos pedidos y violentas reacciones, el polémico accionar del femicida de Angaco

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un niño sanjuanino quedó en coma inducido tras tragarse un botón en la escuela
Internado

Un niño sanjuanino quedó en coma inducido tras tragarse un botón en la escuela

El choque entre agrupaciones del peronismo por la Federación Universitaria de la UNSJ
La batalla madre

El choque entre agrupaciones del peronismo por la Federación Universitaria de la UNSJ

El local donde estaba Mepiache será nuevamente ocupado.
Mercado inmobiliario

Llegan más negocios a una calle céntrica: en un mes, alquilaron dos locales codiciados

Fijan fecha para el juicio contra el médico que fue acusado por la muerte de Julieta Viñales
Mala praxis

Fijan fecha para el juicio contra el médico que fue acusado por la muerte de Julieta Viñales