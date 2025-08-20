¡Escuchá el capítulo XIV de Historias del Crimen en Spotify! El sobrino nieto, el asesino de Doña Susana

¡Hay nuevo episodio del podcast de Historias del Crimen ! El capítulo XIV trata sobre el asesinato de doña Susana, una vecina de Concepción, en manos de su sobrino nieto y un amigo de éste . Ambos fueron condenados a prisión perpetua por homicidio agravado y robo, cumplieron largas condenas, reincidieron en delitos menores y finalmente recuperaron la libertad.

Podcast de Tiempo Ya podés escuchar el capítulo XII de Historias del Crimen en Spotify: la niña masacrada por un policía y la teoría de la "amante"

Podcast de Tiempo Escuchá el capítulo XIII de Historias del Crimen en Spotify: el asesinato por encargo al hockista

El 10 de mayo de 1990, Susana del Carmen Barrera, una jubilada de 65 años, fue brutalmente asesinada en su domicilio de calle Alem, en Concepción, por su sobrino nieto Eduardo Marcelo Heredia y un amigo adolescente, Carlos Marcelo Lobos. La mujer recibió más de 30 golpes con un garrote y múltiples cuchillazos mientras ambos buscaban robar algunos objetos de la casa. El crimen conmocionó a vecinos y familiares, y llamó la atención que Heredia se mostrara afligido por la muerte de su tía abuela, repitiendo frente a los allegados: “Tienen que hacer justicia”. La investigación policial identificó a los responsables días después gracias a contradicciones en sus declaraciones, allanamientos y hallazgos de pruebas que confirmaron su participación en el homicidio.

Descargá el contenido acá y escuchalo cuando y donde quieras:

Capítulo XIV: el sobrino nieto, el asesino de Doña Susana

En 1991, ambos jóvenes fueron condenados a prisión perpetua por homicidio agravado por alevosía y robo, con Heredia juzgado como adulto y Lobos como menor. Durante los años siguientes, ambos cumplieron extensas condenas y, tras obtener beneficios de salidas transitorias, reincidieron en delitos menores antes de recuperar finalmente la libertad. La casa de la víctima fue vendida por su familia, mientras que la memoria de aquel crimen alevoso sigue presente en la comunidad de Concepción, marcada por la brutalidad del hecho y la traición familiar que lo rodeó.

Embed

Cabe destacar que dicha producción es una incursión de Tiempo de San Juan en esta famosa plataforma. Cada semana se emitirá un nuevo capítulo.

El contenido está a cargo de Walter Vilca, la producción de David Cortez Vega, el relato de Fernando Ortiz y la edición de Lucas Colella.