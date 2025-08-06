miércoles 6 de agosto 2025

Podcast de Tiempo

Ya podés escuchar el capítulo XII de Historias del Crimen en Spotify: la niña masacrada por un policía y la teoría de la "amante"

La noche del 31 de diciembre de 1969 en Médano de Oro, el policía Juan Carlos Terrera confesó haber asesinado brutalmente a Norma, una niña de 13 años con la que afirmó que mantenía una relación amorosa. En 1972 fue condenado a 20 años de prisión por homicidio simple, aunque en el juicio no se abordó el abuso ni el delito de estupro.

Por Redacción Tiempo de San Juan
podcast HDC (7)
Este caso fue uno de esos que hiela la sangre. Juan Carlos Terrera, un policía de apenas 24 años, confesó haber matado a Norma, una nena de 13 con la que tenía una relación desde que ella tenía 12. La noche del 31 de diciembre del ‘69 le disparó dos veces en la cabeza y, al verla agonizando, la apuñaló para “que no sufriera más”, según sus propias palabras. Todo eso en medio de un cóctel explosivo: su esposa lo había dejado, el padre de la chica lo había denunciado por estupro y él estaba sumido en el alcohol y la desesperación.

Descargá el contenido acá y escuchalo cuando y donde quieras:

Capítulo XII: la niña masacrada por un policía y la teoría de la "amante"

Terrera pasó toda la noche deambulando hasta que, al mediodía del 1 de enero, volvió a la escena del crimen y se entregó. La autopsia confirmó lo peor: Norma tenía dos disparos y varias heridas de cuchillo en el pecho. En 1972, el juez Wilson Vaca lo condenó a 20 años de prisión por homicidio simple. El fallo tuvo en cuenta su arrepentimiento y su “buen concepto vecinal”, pero también marcó como agravante su condición de policía y la brutalidad con que cometió el crimen. Eso sí: nada se dijo en el juicio sobre el abuso ni sobre el estupro.

Cabe destacar que dicha producción es una incursión de Tiempo de San Juan en esta famosa plataforma. Cada semana se emitirá un nuevo capítulo.

El contenido está a cargo de Walter Vilca, la producción de David Cortez Vega, el relato de Fernando Ortiz y la edición de Lucas Colella.

"El Loco del Saco" y "Marcolino": dos asesinatos unidos por las balas de la venganza

La pocitana que se salvó del primer ataque de su marido policía y terminó asesinada tras dos años de separados

