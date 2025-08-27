miércoles 27 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Investigación

Horror en Rawson: un hombre fue hallado muerto y en avanzado estado de descomposición

Su hermana lo encontró cuando fue a visitarlo este martes por la tarde. El cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial para determinar la causa del deceso.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-08-27 at 07.17.38

Este martes por la tarde, personal policial de la Comunal de Rawson se topó con una impactante imagen en una vivienda del B° Virgen de Fátima. Un hombre fue hallado sin vida y en avanzado estado de descomposición, es decir, que llevaba varios días fallecido, expresaron.

Lee además
cual es el estado de salud del bebe y su familia tras el violento choque que protagonizaron en rawson
Sus identidades

Cuál es el estado de salud del bebé y su familia tras el violento choque que protagonizaron en Rawson
aparecio en rawson la adolescente que era intensamente buscada
Alivio

Apareció en Rawson la adolescente que era intensamente buscada

La primera persona en toparse con esta imagen del señor sin vida fue la hermana. Manifestó que fue a la casa de su hermano porque no sabía nada de él y que al querer entrar encontró la puerta “semiabierta” y que en el interior estaba su hermano, ya sin signos vitales.

Este señor fue identificado como César Alfredo Manrique (70). Supuestamente, el cuerpo estaba con un golpe en la cara y con sangre a la altura del abdomen.

El caso está en pleno proceso de investigación, pero desde la Justicia expresaron que no se hallaron indicios de criminalidad a prima facie. El cuerpo de Manrique fue trasladado a la Morgue Judicial para realizar la autopsia correspondiente.

Temas
Seguí leyendo

Un fuerte choque entre una camioneta Toyota y un Uber dejó a dos niñas y dos adultos heridos

Les faltaba para terminar la obra: dos ladrones terminan presos por robar cerámicos en Rawson

Desapareció una adolescente en Rawson y es intensamente buscada por su familia

En Rawson: una pareja denunció que el "Roto" Pastén los invitó a tomar a su casa y que una patota los estaba esperando

Terminó arrestado en Rawson por robo: le secuestraron un celular ¡y hasta una dentadura postiza!

Así fue la detención del ladrón que robó en el Día del Niño en Rawson y el desesperado pedido a "El Yeyo"

Día del Niño para el olvido en Rawson: quién es el ladrón que, junto a sus hijos, le robó un parlante al Yeyo

Cayó en el Barrio La Estación un prófugo que hace 10 meses no volvió de una salida transitoria

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
un policia sanjuanino resulto baleado en una pierna en una casa del barrio la estacion
Confuso episodio

Un policía sanjuanino resultó baleado en una pierna en una casa del barrio La Estación

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

El conocido abogado Horacio Medina intentó separar a unos jóvenes que se estaban peleando en pleno centro y terminó dándose un fuerte golpe.
Video

Un conocido abogado sanjuanino quiso frenar una pelea de jóvenes en el centro y terminó de cara en el piso

Revuelo en las afueras de una escuela de Capital: alumnos cortaron una avenida
Incidentes

Revuelo en las afueras de una escuela de Capital: alumnos cortaron una avenida

Los policías acusados de golpear a un preso, más complicados por falsear datos y detener sin motivos
Contra las cuerdas

Los policías acusados de golpear a un preso, más complicados por falsear datos y detener sin motivos

Apareció en Rawson la adolescente que era intensamente buscada
Alivio

Apareció en Rawson la adolescente que era intensamente buscada

Un policía sanjuanino resultó baleado en una pierna en una casa del barrio La Estación
Confuso episodio

Un policía sanjuanino resultó baleado en una pierna en una casa del barrio La Estación

Te Puede Interesar

Macabro hallazgo en Pocito: perros se comieron a un hombre
Grave

Macabro hallazgo en Pocito: perros se comieron a un hombre

Por Redacción Tiempo de San Juan
Fuerte pedido de justicia por la muerte del periodista sanjuanino Mariano Herrera. Sus allegados acusan negligencia médica.
Reclamo

Fuerte campaña para pedir justicia por el periodista sanjuanino que murió tras ir a un recital

El ex gobernador Sergio Uñac y su primo, Gustavo Monti, en la inauguración de una agencia de motos y utilitarios el 2 de julio del 2021. 
Investigación

Acueducto: por primera vez, el informe que alertó al gobierno de Uñac sobre deficiencias en las tuberías de la firma vinculada a su primo

Desbaratan una red internacional de pornografía infantil: se allanó en San Juan y hay un detenido
Procedimientos

Desbaratan una red internacional de pornografía infantil: se allanó en San Juan y hay un detenido

De quedar libre por ser bajito y el sacrificio de sus padres, al presente en San Martín: la historia de Iacobellis y su mensaje antes de River
Tiempo Streaming

De quedar libre por "ser bajito" y el sacrificio de sus padres, al presente en San Martín: la historia de Iacobellis y su mensaje antes de River