Horror en Rawson: un hombre fue hallado muerto y en avanzado estado de descomposición

Este martes por la tarde, personal policial de la Comunal de Rawson se topó con una impactante imagen en una vivienda del B° Virgen de Fátima. Un hombre fue hallado sin vida y en avanzado estado de descomposición, es decir, que llevaba varios días fallecido, expresaron.

La primera persona en toparse con esta imagen del señor sin vida fue la hermana. Manifestó que fue a la casa de su hermano porque no sabía nada de él y que al querer entrar encontró la puerta “semiabierta” y que en el interior estaba su hermano, ya sin signos vitales.

Este señor fue identificado como César Alfredo Manrique (70). Supuestamente, el cuerpo estaba con un golpe en la cara y con sangre a la altura del abdomen.

El caso está en pleno proceso de investigación, pero desde la Justicia expresaron que no se hallaron indicios de criminalidad a prima facie. El cuerpo de Manrique fue trasladado a la Morgue Judicial para realizar la autopsia correspondiente.