miércoles 27 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Confuso episodio

Un policía sanjuanino resultó baleado en una pierna en una casa del barrio La Estación

Recibió un disparo con un arma provista por la Policía de San Juan. La primera versión señala que fue accidental, pero oficialmente no informaron nada sobre el incidente.

Por Redacción Tiempo de San Juan
polis

Un suboficial de la Policía de San Juan recibió un balazo en una de sus piernas durante un confuso episodio ocurrido en la tarde de este martes en el barrio La Estación, Rawson. Una versión habla de un accidente, pero oficialmente no se brindaron detalles de lo sucedido.

Lee además
El policía ahora imputado en una nueva causa por violencia de género.
Uniformado y golpeador

Un policía sanjuanino con antecedentes por violencia de género volvió a ser detenido tras golpear a su pareja
los policias acusados de golpear a un preso, mas complicados por falsear datos y detener sin motivos
Contra las cuerdas

Los policías acusados de golpear a un preso, más complicados por falsear datos y detener sin motivos

Fuentes judiciales confirmaron la existencia del hecho y señalaron que el proyectil impactó en una rodilla. Aseguraron además que el episodio tuvo lugar en la vivienda del efectivo policial, en el mismo barrio La Estación. Todo pasó en horas de la tarde y la víctima, cuya identidad no trascendió, estaba junto a otro policía que sería amigo o conocido suyo.

Una primera versión indica que el suboficial y su compañero planeaban salir y, en ese contexto, el herido manipuló el arma para guardarla. Fue entonces cuando, de manera accidental, accionó su pistola 9 mm, según contaron. De todas formas, ese relato no fue confirmado oficialmente. Algunos lectores de este diario difundieron una foto de la presencia policial en el lugar.

Lo concreto es que efectivos de la Motorizada N°2, el Comando Radioeléctrico y la Comisaría 6ª concurrieron al lugar y trasladaron al herido al Hospital Guillermo Rawson. En principio, el caso quedó en manos de los policías de la jurisdicción y tomó intervención el personal de la UFI Delitos Especiales.

Temas
Seguí leyendo

Intentó fugarse de la Policía en Caucete, lo atraparon y le encontraron cocaína en su auto

Por peligro de fuga, dictaron prisión preventiva al hombre que roció con nafta a una policía en 25 de Mayo

Bebé de un año se ahogó y un policía sanjuanino lo salvó

Macabro hallazgo en Pocito: perros se comieron a un hombre

Desbaratan una red internacional de pornografía infantil: se allanó en San Juan y hay un detenido

Jimena Barón reveló que su niñera será madrina de Arturo y conmovió a sus seguidores

Cuál es el estado de salud del bebé y su familia tras el violento choque que protagonizaron en Rawson

Dos adolescentes quedan presos por robar en una joyería de la Galería Central en el microcentro

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
horror en rawson: un hombre fue hallado muerto y en avanzado estado de descomposicion
Investigación

Horror en Rawson: un hombre fue hallado muerto y en avanzado estado de descomposición

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

El conocido abogado Horacio Medina intentó separar a unos jóvenes que se estaban peleando en pleno centro y terminó dándose un fuerte golpe.
Video

Un conocido abogado sanjuanino quiso frenar una pelea de jóvenes en el centro y terminó de cara en el piso

Revuelo en las afueras de una escuela de Capital: alumnos cortaron una avenida
Incidentes

Revuelo en las afueras de una escuela de Capital: alumnos cortaron una avenida

Los policías acusados de golpear a un preso, más complicados por falsear datos y detener sin motivos
Contra las cuerdas

Los policías acusados de golpear a un preso, más complicados por falsear datos y detener sin motivos

Apareció en Rawson la adolescente que era intensamente buscada
Alivio

Apareció en Rawson la adolescente que era intensamente buscada

Un policía sanjuanino resultó baleado en una pierna en una casa del barrio La Estación
Confuso episodio

Un policía sanjuanino resultó baleado en una pierna en una casa del barrio La Estación

Te Puede Interesar

Macabro hallazgo en Pocito: perros se comieron a un hombre
Grave

Macabro hallazgo en Pocito: perros se comieron a un hombre

Por Redacción Tiempo de San Juan
Fuerte pedido de justicia por la muerte del periodista sanjuanino Mariano Herrera. Sus allegados acusan negligencia médica.
Reclamo

Fuerte campaña para pedir justicia por el periodista sanjuanino que murió tras ir a un recital

El ex gobernador Sergio Uñac y su primo, Gustavo Monti, en la inauguración de una agencia de motos y utilitarios el 2 de julio del 2021. 
Investigación

Acueducto: por primera vez, el informe que alertó al gobierno de Uñac sobre deficiencias en las tuberías de la firma vinculada a su primo

Desbaratan una red internacional de pornografía infantil: se allanó en San Juan y hay un detenido
Procedimientos

Desbaratan una red internacional de pornografía infantil: se allanó en San Juan y hay un detenido

De quedar libre por ser bajito y el sacrificio de sus padres, al presente en San Martín: la historia de Iacobellis y su mensaje antes de River
Tiempo Streaming

De quedar libre por "ser bajito" y el sacrificio de sus padres, al presente en San Martín: la historia de Iacobellis y su mensaje antes de River