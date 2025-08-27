Un policía sanjuanino resultó baleado en una pierna en una casa del barrio La Estación

Un suboficial de la Policía de San Juan recibió un balazo en una de sus piernas durante un confuso episodio ocurrido en la tarde de este martes en el barrio La Estación, Rawson. Una versión habla de un accidente, pero oficialmente no se brindaron detalles de lo sucedido.

Fuentes judiciales confirmaron la existencia del hecho y señalaron que el proyectil impactó en una rodilla. Aseguraron además que el episodio tuvo lugar en la vivienda del efectivo policial, en el mismo barrio La Estación. Todo pasó en horas de la tarde y la víctima, cuya identidad no trascendió, estaba junto a otro policía que sería amigo o conocido suyo.

Una primera versión indica que el suboficial y su compañero planeaban salir y, en ese contexto, el herido manipuló el arma para guardarla. Fue entonces cuando, de manera accidental, accionó su pistola 9 mm, según contaron. De todas formas, ese relato no fue confirmado oficialmente. Algunos lectores de este diario difundieron una foto de la presencia policial en el lugar.

Lo concreto es que efectivos de la Motorizada N°2, el Comando Radioeléctrico y la Comisaría 6ª concurrieron al lugar y trasladaron al herido al Hospital Guillermo Rawson. En principio, el caso quedó en manos de los policías de la jurisdicción y tomó intervención el personal de la UFI Delitos Especiales.