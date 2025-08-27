Intentó robar un grupo electrógeno y fue detenido en plena huida

Un intento de robo fue frustrado este miércoles en la zona sur de la ciudad, cuando un hombre intentó sustraer un grupo electrógeno que era utilizado como parte de un emprendimiento de venta de café.
Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
El hecho ocurrió en inmediaciones de Acceso Sur y Avenida de Circunvalación. El detenido es un hombre de 52 años, oriundo de Rawson.
Un intento de robo fue frustrado este miércoles en la zona sur de la ciudad, cuando un hombre intentó sustraer un grupo electrógeno que era utilizado como parte de un emprendimiento de venta de café.
El hecho se registró en la lateral este de Acceso Sur y lateral de Avenida de Circunvalación, donde un joven de 23 años denunció el hurto en grado de tentativa de un grupo electrógeno de 150 W, color azul, el cual empleaba diariamente en su puesto de café ubicado en Conector Sur y lateral sur de Circunvalación.
Tras la denuncia, efectivos de la Comisaría 28° realizaron recorridas por la zona y lograron detener al sospechoso en Av. de Circunvalación lateral norte y calle Las Heras. El aprehendido fue identificado como Hausen Julio César, de 52 años, con domicilio en el Barrio San Luis, en el departamento Rawson.
Intervino en el caso la Unidad Fiscal de Flagrancia, bajo la dirección de la doctora Amalia Bustos, quien dispuso el inicio del procedimiento especial de flagrancia para continuar con la investigación del hecho.