Intentó robar un grupo electrógeno y fue detenido en plena huida

Un intento de robo fue frustrado este miércoles en la zona sur de la ciudad, cuando un hombre intentó sustraer un grupo electrógeno que era utilizado como parte de un emprendimiento de venta de café.

Abuso contras menores El sanjuanino detenido en el megaoperativo por pornografía infantil es un joven empleado de Santa Lucía

Violento atraco Una familia fue encerrada por ladrones que entraron a su casa de Capital y los asaltaron

El hecho se registró en la lateral este de Acceso Sur y lateral de Avenida de Circunvalación , donde un joven de 23 años denunció el hurto en grado de tentativa de un grupo electrógeno de 150 W, color azul , el cual empleaba diariamente en su puesto de café ubicado en Conector Sur y lateral sur de Circunvalación .

Tras la denuncia, efectivos de la Comisaría 28° realizaron recorridas por la zona y lograron detener al sospechoso en Av. de Circunvalación lateral norte y calle Las Heras. El aprehendido fue identificado como Hausen Julio César, de 52 años, con domicilio en el Barrio San Luis, en el departamento Rawson.

Intervino en el caso la Unidad Fiscal de Flagrancia, bajo la dirección de la doctora Amalia Bustos, quien dispuso el inicio del procedimiento especial de flagrancia para continuar con la investigación del hecho.