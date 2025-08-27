miércoles 27 de agosto 2025

A 5 años del crimen

Detienen al sospechoso que estaba prófugo por el asesinato del sereno Brizuela, en Caucete

Si bien la justicia condenó a prisión perpetua a cinco personas por el homicidio de Juan Jorge 'Pajarito' Brizuela, Matías Ezequiel Amaya había evadido a las autoridades y sobre él pesaba un pedido de captura. Sin embargo, su escape terminó este miércoles cuando fue atrapado tras protagonizar un episodio de violencia de género.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Luego de haber permanecido prófugo de la justicia durante 5 años, el sospechoso del crimen del sereno Juan Jorge Brizuela, ocurrido el 27 de noviembre de 2020 en Caucete, fue detenido este miércoles por la mañana tras protagonizar un hecho de violencia de género. Se trata de Matías Ezequiel Amaya, sobre quien pesaba un pedido de captura por el homicidio que fue investigado y por el que cinco sujetos fueron condenados a prisión perpetua.

Personal de la Brigada de Investigaciones de la Comisaría 9na, que buscaba al hombre que había sido denunciado por su pareja por haberla agredido físicamente, descubrió que el denunciado era Amaya, quien usaba un nombre falso para evadir a las autoridades. Es que, en un procedimiento en el Loteo Unión, los uniformados se disponían a realizar la exclusión del hogar, aunque se llevaron la sorpresa con el aprehendido.

Según informaron fuentes policiales, el equipo, que estuvo comandado por el comisario Esteban Echeverría y que actuó bajo las órdenes de la jueza de Paz Luciana Salva, procedió a constatar los datos personales y, fue en ese momento, en que supieron que mentía con du identidad. Al chequear sus antecedentes, los policías confirmaron que el sujeto de 28 años estaba prófugo y, por tanto, lo arrestaron.

Amaya fue trasladado a la dependencia policial que intervino en el acto y quedó a disposición de personal judicial, que iniciará la causa en su contra por el asesinato a sangre fría de quien en vida era conocido como 'Pajarito'. Como el resto de la banda ya fue castigada con la máxima pena, se estima que el recientemente atrapado transite el mismo camino, si tu autoría también se prueba.

Por el delito de homicidio triplemente agravado por ser cometido con alevosía, por el concurso premeditado de dos o más personas y por ser criminis causa en concurso ideal en calidad de coautor, los cinco imputados que llegaron a juicio fueron penados con perpetua. Martín Walter “Tincho” Moreta (22), Elio Raúl Castellano (25), Leonela Gisel Moreta (23), Lucas Javier Herrera (28), Viviana Vilma Pereyra (52) recibieron la condena tras el fallo del tribunal de la entonces Sala I de la Cámara Penal.

Brizuela fue asesinado a golpes

El ataque contra “Pajarito” Brizuela fue brutal, porque estas personas abusaron de su confianza, lo ataron, mordieron y golpearon hasta provocarle la muerte. Después se llevaron todas sus cosas de valor.

Según la acusación fiscal, Juan Jorge Brizuela (66) estaba en la “Finca Domínguez”, ubicada por Avenida de los Ríos, en Caucete. Allí fue sereno durante 20 años. El 26 de noviembre comenzó el plan de estos sujetos. Según la Justicia, Leonela Moreta y Viviana Pereyra (madre de los Moreta) fueron a la vivienda de Brizuela con el objetivo de estudiar la escena, en aquella ocasión tuvieron una charla con Brizuela preguntándole sobre una habitación para vivir transitoriamente.

Comenzando la madrugada del 27 de noviembre, Leonela Moreta y Pereyra fueron nuevamente a la finca donde vivía Brizuela, lo llamaron y en la escena apareció Martín Moreta. Los tres encerraron al sereno en la casa y en esos instantes llegaron Castellano y Herrera.

Ya en el interior, el anciano empezó a ser golpeado brutalmente, lo ataron de pies y manos con una soga improvisada. Él intentó defenderse, pero los atacantes siguieron golpeándolo y mordiéndolo, heridas que le provocaron la muerte en el lugar.

“Parajito” estaba muy mal de salud, tenía un tumor en uno de sus riñones, le habían sacado el bazo, tenía problemas en la próstata y vivía con una colostomía.

En ese momento los cinco ladrones le sacaron su auto Renault Torino, una moto Zanella 110cc, un televisor de 32 pulgadas, dos garrafas de 15kg, una pala y dos parlantes. Huyeron y guardaron todo en la casa de Leonela Moreta, ubicada en Villa Dolores, Caucete.

Los ladrones después se deshicieron del Torino (que después fue hallado por personal de comisaría 9na abandonado y prendido fuego por calle Enfermera Medina). Los elementos robados no se lo quedaron ellos, sino que empezaron a vendérselos a sus vecinos. Los mismos compradores entregaron estos elementos de prueba a la Policía expresando que los Moreta se los habían ofrecido.

