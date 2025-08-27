miércoles 27 de agosto 2025

Un incendio se descontroló y afectó varias viviendas en un asentamiento de Santa Lucía

El dramático episodio se registró en este miércoles y se requirió la intervención de bomberos como de protección civil. Algunas de las casas alcanzadas por las llamas quedaron inhabilitadas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un incendio se desató pasado el mediodía de este miércoles en el interior de un asentamiento en Alto de Sierra, Santa Lucía, dejando como saldo varias viviendas afectadas por las llamas. Por el momento no se han informado heridos de gravedad, aunque sí hubo vecinos que manifestaron malestar por la presencia de humo.

Conforme señalaron los vecinos, el fuego habría iniciado en unas palmeras ubicadas en un descampado aledaño al Asentamiento San Cayetano, ubicado en calle Talacasto entre 25 de Mayo y Libertador. En la zona a la mayoría de las viviendas son precarias, por lo que en cuanto las llamas se descontrolaron comenzaron a avanzar sobre las casas.

En un inicio se estimaban daños en tres viviendas, pero luego, cuando se pudo controlar el fuego, se confirmaron que fueron cinco las casas afectadas por las llamas, algunas de ellas quedando inhabilitadas, debido a que estaban construidas con caña y barro.

Por las dimensiones del incendio asistieron hasta el lugar personal de Protección Civil, miembros del Departamento de Bomberos y dotaciones voluntarias. Alrededor de unos 30 bomberos trabajaron arduamente para combatir las llamas. Uno de ellos aseguró a Telesol que una persona sufrió quemaduras leves en sus miembros superiores, mientras que otras presentaban signos de intoxicación, también leve, descartando así la presencia de heridos de gravedad.

Lamentablemente los daños materiales fueron mayores y hubo familias que perdieron absolutamente todo, incluso sus viviendas.

Con las llamas controladas, ahora comenzará el relevamiento de los daños como de las familias del asentamiento afectadas para actuar con la asistencia, sobre todo si hay menores entre los damnificados. Por su parte, personal de Bomberos buscará determinar los orígenes del fuego que por poco y no

