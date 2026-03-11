miércoles 11 de marzo 2026

Sin heridos

Un gran incendio de pastizales obligó a Bomberos a trabajar dos horas para salvar los edificios aledaños

El hecho se registró durante la noche de este martes en Albardón e intervinieron los Bomberos Voluntarios del departamento.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un importante incendio de pastizales causó alarma en Albardón. Foto: Bomberos Voluntarios de Albardón

Un incendio de gran magnitud en una zona de pastizales generó momentos de preocupación durante la noche de este martes en Albardón, donde bomberos debieron trabajar durante casi dos horas para evitar que las llamas alcanzaran construcciones cercanas.

El siniestro comenzó alrededor de las 20:10, cuando se dio aviso a los Bomberos Voluntarios sobre un foco ígneo en la intersección de calle La Laja y callejón Palacio. Al arribar al lugar, la dotación confirmó que se trataba de un incendio de importantes dimensiones que afectaba una amplia superficie de pastizales.

image

De inmediato se iniciaron las tareas de combate del fuego y enfriamiento del terreno, con el objetivo de frenar el avance de las llamas hacia los edificios aledaños. Gracias al trabajo coordinado de los efectivos, el foco ígneo pudo ser controlado antes de que causara daños mayores.

El operativo se extendió hasta las 22:07, momento en que el incendio quedó completamente sofocado.

image

En el lugar trabajó el móvil 3, conducido y a cargo del chofer Rodrigo Tejada. También participaron en las tareas los combatientes bombero Milagros Chávez y la aspirante Milagros Sánchez. Además, se hicieron presentes para brindar apoyo el cabo Marco Cortez y los bomberos Alejandro Poblete y Alfredo Cortez, junto al aspirante Pablo Quiroga, quienes colaboraron en las tareas para asegurar la extinción total del fuego.

