Golpearon a un joven para robarle la bicicleta y el celular: tres menores detenidos en los descampados de la ex Bodega Cavic

Un violento episodio de inseguridad se registró en las últimas horas en la zona norte de la Capital, cuando un joven fue atacado por un grupo de delincuentes que lo golpearon para robarle sus pertenencias. El hecho terminó con tres menores detenidos en los descampados de la ex Bodega Cavic.

Tribunales El gendarme que quedó en la mira por golpear a sus hijos adoptivos la sacó barata: admitió que lo hizo y no irá preso

Tribunales Un acosador de menores volvió a caer, ahora por tener material sexual infantil: pasará más de 6 años preso

De acuerdo con fuentes policiales, personal del Comando Radioeléctrico Central y móviles de la Policía de San Juan tomaron conocimiento del hecho a través de un aviso radial. Según el reporte, cinco sujetos habían agredido a un joven en la intersección de calle Benavídez y calle San Juan , en los pasantes del barrio Costa Canal I.

La víctima fue identificada como Jorge Cuello, de 24 años, quien sufrió golpes durante el asalto. Los agresores lograron sustraerle una bicicleta rodado 29 marca Cool, de color negro con detalles verdes, además de un teléfono celular Samsung.

Tras el ataque, los sospechosos escaparon hacia los descampados ubicados en el predio de la ex Bodega Cavic. Allí se desplegó un operativo policial que permitió la aprehensión de tres de los presuntos autores, todos menores de edad: Ulises Facundo Heredia, Martín Sebastián Aguilera y Santiago Manuel Pereyra Godoy.

Según informaron las fuentes, Pereyra Godoy fue finalmente reducido luego de caer dentro de una de las fosas que existen en el predio abandonado, lo que facilitó su captura. En el procedimiento también se logró recuperar la bicicleta sustraída.

La causa quedó a disposición del Primer Juzgado Penal de la Niñez y Adolescencia de San Juan, a cargo de la jueza Elva Manni, quien dispuso que los tres menores permanezcan detenidos en el Centro de Admisión y Derivación.

La investigación fue caratulada como robo agravado por ser cometido en poblado y en banda, mientras continúan las tareas para identificar a los otros dos sospechosos que participaron del ataque.