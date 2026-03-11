miércoles 11 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Grave

Impactante y confuso episodio en Rawson: una mujer chocó contra dos patrulleros

Ocurrió en la madrugada de este miércoles. La mujer, de 53 años, quedó a disposición de Flagrancia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2026-03-11 at 09.24.02 (1)

Una madrugada de furia y caos sacudió las calles de Rawson este miércoles, cuando una mujer protagonizó una violenta secuencia que incluyó la destrucción del portón de su casa y el choque contra dos patrulleros. El hecho terminó con la conductora detenida y bajo asistencia médica.

Lee además
un policia salvo a un bebe de 9 meses que se habia ahogado con juguetes en rawson
Milagro

Un policía salvó a un bebé de 9 meses que se había ahogado con juguetes en Rawson
El comercio rawsino atraviesa un escenario complicado por la suba de los costos fijos y la poca demanda. 
Realidad

Alquileres altos, inseguridad y la dependencia en época de temporadas: las preocupaciones del comercio de Rawson

Todo comenzó en un domicilio particular, donde los vecinos alertaron a las autoridades tras observar a esta mujer haciendo maniobras erráticas. Según testimonios recolectados en el lugar, la mujer, de 53 años, intentaba retirar su vehículo de la cochera golpeando repetidamente la pared de un vecino. Al arribar el primer patrullero y una moto policial, los efectivos intentaron intervenir para contener la situación. Sin embargo, en un intento por evitar que saliera a la vía pública, el personal policial cerró el portón de la propiedad.

WhatsApp Image 2026-03-11 at 09.24.01

Lejos de deponer su actitud, la conductora embistió el portón con tal violencia que lo arrancó de cuajo, desplazándolo casi hasta el medio de la calle. Tras pasar por encima de la estructura, emprendió la fuga por calle Rivadavia hasta llegar a la intersección con calle Boulevard Sarmiento, donde se produjo el desenlace de la persecución.

En ese cruce, la mujer se encontró con dos móviles que acudían en apoyo. Primero impactó contra una unidad de la Comisaría 35, chocándola en la parte trasera y dañándole el paragolpes. Tras el golpe, el auto de la señora realizó un trompo y terminó colisionando de frente contra un segundo patrullero, perteneciente a la Comisaría 24, que circulaba por la zona.

WhatsApp Image 2026-03-11 at 09.24.02

Fuentes vinculadas al operativo indicaron que la mujer presuntamente estaba ebria y atravesaba un cuadro psiquiátrico complejo. Debido a su condición, personal médico la asistió en el lugar.

Finalmente, la mujer fue derivada a la Comisaría de Buenaventura Luna. Flagrancia ya tomó intervención en el caso, imputándola por el delito de daños agravados.

WhatsApp Image 2026-03-11 at 09.23.58
Temas
Seguí leyendo

Intentó robarle el celular a un remisero, huyó y terminó detenido tras meterse a una casa

Entró a un supermercado, se llenó los bolsillos y salió sin pagar: lo atraparon mientras huía por los techos

Quién es el joven que murió en un choque en Rawson; piden cadenas de oración para el motociclista que lo acompañó

Rawson: le dan 4 años de cárcel a un ladrón que protagonizó un violento asalto con cuchillo

La mujer detenida en el Rawson se hacía pasar por fisioterapeuta y "trabajaba" ad honorem desde hace tiempo

Muere un joven de 18 años en un impactante choque en Rawson

Un adolescente fue asaltado y acuchillado en una calle de Rawson para robarle la bicicleta

Fueron por una denuncia por agresiones y terminaron encontrando 17 plantas de cannabis en Rawson

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
misterio por el sanjuanino, ligado a una familia de empresarios, denunciado por abuso sexual de menores
ANIVI

Misterio por el sanjuanino, ligado a una familia de empresarios, denunciado por abuso sexual de menores

Por Luz Ochoa

Las Más Leídas

Arrancó el juicio contra el ex comisario acusado de estafa y de quedarse con un auto del Depósito Judicial
Caso de vieja data

Arrancó el juicio contra el ex comisario acusado de estafa y de quedarse con un auto del Depósito Judicial

El Gobierno aplicó la reforma laboral y UDAP levantó la medida de fuerza
Actividad esencial

El Gobierno aplicó la reforma laboral y UDAP levantó la medida de fuerza

Misterio por el sanjuanino, ligado a una familia de empresarios, denunciado por abuso sexual de menores
ANIVI

Misterio por el sanjuanino, ligado a una familia de empresarios, denunciado por abuso sexual de menores

Por estos días, gran cantidad de personas se acercan a los puestos de SUBE en el Centro Cívico para hacer consultar sobre el trámite para adquirir el boleto escolar gratuito.
Súper importante

Boleto escolar gratuito en San Juan: el plan B para obtenerlo si no estás en la lista

¿Quién miente? Dos policías aseguraron que su colega golpeó a un chico con discapacidad y los amenazó para que no hablen video
Apremios ilegales

¿Quién miente? Dos policías aseguraron que su colega golpeó a un chico con discapacidad y los amenazó para que no hablen

Te Puede Interesar

Emilio Achem (Izquierda) y el ministro de Economía, Roberto Gutiérrez, representando al Gobierno de San Juan, en una paritaria docente. 
Paritaria

El Gobierno de San Juan hará una nueva oferta salarial a los docentes mientras habla de una fuerte caída en la recaudación

Por Redacción Tiempo de San Juan
Se agrava, y mucho, la situación del sanjuanino acusado de abusar y prostituir a una adolescente
Está en jaque

Se agrava, y mucho, la situación del sanjuanino acusado de abusar y prostituir a una adolescente

El edificio 9 de Julio fue inaugurado en 1957 y forma parte del Eje Cívico de la Ciudad de San Juan junto con el edificio 25 de Mayo donde funciona el Palacio de Tribunales del Poder Judicial de San Juan.
Infraestructura

La Justicia armó un equipo para decidir qué edificios dejarán de alquilar cuando esté listo el 9 de Julio

Impactante y confuso episodio en Rawson: una mujer chocó contra dos patrulleros
Grave

Impactante y confuso episodio en Rawson: una mujer chocó contra dos patrulleros

Tensión en el Estrecho de Ormuz: al menos tres buques atacados y el petróleo en alza otra vez
Guerra en Oriente Medio

Tensión en el Estrecho de Ormuz: al menos tres buques atacados y el petróleo en alza otra vez