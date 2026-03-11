Impactante y confuso episodio en Rawson: una mujer chocó contra dos patrulleros

Una madrugada de furia y caos sacudió las calles de Rawson este miércoles, cuando una mujer protagonizó una violenta secuencia que incluyó la destrucción del portón de su casa y el choque contra dos patrulleros. El hecho terminó con la conductora detenida y bajo asistencia médica.

Todo comenzó en un domicilio particular, donde los vecinos alertaron a las autoridades tras observar a esta mujer haciendo maniobras erráticas. Según testimonios recolectados en el lugar, la mujer, de 53 años, intentaba retirar su vehículo de la cochera golpeando repetidamente la pared de un vecino. Al arribar el primer patrullero y una moto policial, los efectivos intentaron intervenir para contener la situación. Sin embargo, en un intento por evitar que saliera a la vía pública, el personal policial cerró el portón de la propiedad.

Lejos de deponer su actitud, la conductora embistió el portón con tal violencia que lo arrancó de cuajo, desplazándolo casi hasta el medio de la calle. Tras pasar por encima de la estructura, emprendió la fuga por calle Rivadavia hasta llegar a la intersección con calle Boulevard Sarmiento, donde se produjo el desenlace de la persecución.

En ese cruce, la mujer se encontró con dos móviles que acudían en apoyo. Primero impactó contra una unidad de la Comisaría 35, chocándola en la parte trasera y dañándole el paragolpes. Tras el golpe, el auto de la señora realizó un trompo y terminó colisionando de frente contra un segundo patrullero, perteneciente a la Comisaría 24, que circulaba por la zona.

Fuentes vinculadas al operativo indicaron que la mujer presuntamente estaba ebria y atravesaba un cuadro psiquiátrico complejo. Debido a su condición, personal médico la asistió en el lugar.

Finalmente, la mujer fue derivada a la Comisaría de Buenaventura Luna. Flagrancia ya tomó intervención en el caso, imputándola por el delito de daños agravados.