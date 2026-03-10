miércoles 11 de marzo 2026

Milagro

Un policía salvó a un bebé de 9 meses que se había ahogado con juguetes en Rawson

El menor comenzó a asfixiarse en su casa y su madre pidió ayuda desesperadamente. Un agente le practicó maniobras de reanimación y logró que volviera a respirar.

Momentos de gran tensión se vivieron en Rawson cuando un bebé de apenas 9 meses sufrió un episodio de asfixia tras introducirse juguetes en la boca. Gracias a la rápida intervención de un policía, el pequeño logró recuperarse.

El hecho ocurrió en una vivienda ubicada en la intersección de calle Doctor Ortega y Paula Albarracín de Sarmiento. Según informaron fuentes policiales, la madre del menor solicitó ayuda al advertir que su hijo tenía dificultades para respirar.

Ante la emergencia, el agente Gastón Romero intervino de inmediato y le practicó maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP). Tras varios segundos de trabajo, el efectivo consiguió que el bebé recuperara la respiración y el conocimiento.

Minutos más tarde, personal médico del servicio de emergencias 107 llegó al lugar y examinó al niño. Luego de la evaluación, los profesionales confirmaron que se encontraba fuera de peligro, por lo que no fue necesario trasladarlo a un centro de salud.

