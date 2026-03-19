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Flagrancia

Cae el "Café" Silva, un peligroso delincuente de Rawson y con gran cantidad de condenas

La Policía lo atrapó tras realizar un ataque motochorro con un cómplice que se dio a la fuga. Sin vueltas decidió ser condenado en un juicio abreviado y pasará 4 años preso.

Por Redacción Tiempo de San Juan
SILVA PAEZ, KEVIN HERNAN

En un procedimiento veloz bajo el sistema de Flagrancia, la justicia sanjuanina puso tras las rejas a uno de los delincuentes más conocidos de la zona de Rawson. Se trata de Kevin Hernán Silva Páez, alias el "Café", quien este lunes sumó una nueva sentencia a su frondoso prontuario tras un violento intento de robo en modalidad motochorro.

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El hecho ocurrió el pasado 9 de marzo, cerca de las 19:30 horas. Silva conducía una motocicleta Motomel 150 cc azul (sin patente) por calle Vidart, acompañado por otro sujeto que aún no ha sido identificado.

Con total desprecio por la vida ajena, el "Café" invadió el carril contrario y circuló a contramano hasta interceptar a una mujer que iba en bicicleta. En el forcejeo por intentar arrebatarle una riñonera, los delincuentes provocaron la caída de la víctima al asfalto. Como consecuencia del impacto, la mujer sufrió lesiones en su pierna, codo y hombro derecho.

Tras el ataque fallido, los malvivientes huyeron hacia el sur. Sin embargo, policías que patrullaban por la zona iniciaron una persecución que terminó en calles Magallanes y 11 de Septiembre, en la Villa 17 de Agosto. Allí redujeron a Silva, mientras que su cómplice logró escapar a pie tras arrojar el casco de seguridad.

MOTO MOTCHORROS

Dada la contundencia de las pruebas y la aprehensión inmediata, el caso quedó bajo la órbita de la UFI Flagrancia. El fiscal Francisco Micheltorena y el ayudante fiscal Eduardo García Thomas fueron los encargados de investigar el hecho.

Consciente de su situación y de su pasado judicial, Silva Páez aceptó su culpabilidad en un acuerdo de juicio abreviado. Ahora deberá cumplir una pena de 4 años de prisión de cumplimiento efectivo. El tribunal declaró la reincidencia.

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