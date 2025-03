Caminaba con una moto en Rawson, insultó a unos policías y lo detuvieron: la moto era robada

Iban a Laguna Blanca Un grupo de turistas tuvo que ser rescatado en la cordillera calingastina: les habían recomendado no continuar pero no hicieron caso

Silva aseguró que no contaba con los papeles de la moto y que no era suya. Esto no convenció a los efectivos que insistieron sobre la persona dueña de la moto. La insistencia del personal policial enojó al delincuente que comenzó a insultarlos y ante esta actitud, se procedió a la aprehensión y traslado a la Comisaría 24.

Lo llamativo fue que luego se solicitó la presencia policial en un domicilio ubicado sobre Republica del Líbano, donde el dueño de la vivienda aseguró que al llegar se encontró con las rejas abiertas y no estaba la moto.

Al mostrarle una foto del rodado que había sido secuestrado, lo identificó como propio. En virtud de lo sucedido, se mantuvo comunicación con el ayudante fiscal, Dr. Sebastián Miranda, quien dio inicio al procedimiento especial de flagrancia. Silva Páez Kevin quedó vinculado al Legajo caratulado "Hurto Simple".