Se hacían los vivos: tres veces huyeron de una carnicería sin pagar, pero en la última los acorralaron y hubo un detenido

Este sábado, los dueños de una carnicería de Rawson y la Policía detuvieron a un ladrón que venía atacando seguido el local utilizando un llamativo modus operandi. Dos de los cómplices huyeron y ahora son intensamente buscados por la fuerza.
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El dueño del almacén dio a conocer en detalle cómo era la maniobra de estos sujetos. Siempre atacaban de a tres y este sábado también; sin embargo, dos se dieron a la fuga.
Este sábado, los dueños de una carnicería de Rawson y la Policía detuvieron a un ladrón que venía atacando seguido el local utilizando un llamativo modus operandi. Dos de los cómplices huyeron y ahora son intensamente buscados por la fuerza.
Fuentes del caso dijeron a Tiempo de San Juan que el delincuente detenido y otros dos sospechosos fueron en varias ocasiones al almacén que está ubicado en Reconquista y Meglioli, en Rawson. Las cámaras de seguridad, en todas las ocasiones, mostraron que tres personas se bajaban de un taxi, dos entraban haciendo de cuenta que no iban juntos y pedían mucha cantidad de mercadería. Cuando tenían todo en sus manos, escapaban con diferentes alimentos.
Pasó una vez, pasó una segunda, pero la tercera fue la vencida para el dueño. Los reconoció apenas entraron a su local este sábado a la mañana y dio aviso a la Policía. Estos ladrones intentaron huir, pero fueron acorralados por los empleados del lugar, quienes detuvieron a uno de los tres atacantes.
Desde la fuerza explicaron que no han podido establecer si el taxista es también parte de esta banda y que investigarán si siempre atacaban con el mismo conductor o no.
El dueño habló con este diario y comentó que se fue dando cuenta de que eran siempre los mismos atacantes. “Uno iba al fiambre, el otro a la carnicería y ahí, con todo en la mano, escapaban”.