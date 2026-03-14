Se hacían los vivos: tres veces huyeron de una carnicería sin pagar, pero en la última los acorralaron y hubo un detenido

Este sábado, los dueños de una carnicería de Rawson y la Policía detuvieron a un ladrón que venía atacando seguido el local utilizando un llamativo modus operandi. Dos de los cómplices huyeron y ahora son intensamente buscados por la fuerza.

Misterio Vuelco en Pocito: un conductor terminó hospitalizado y le encontraron un revólver en el auto

Barrio Costa Canal Capital: un barbero quedó en la mira por dispararle a un joven por un problema de vieja data

Fuentes del caso dijeron a Tiempo de San Juan que el delincuente detenido y otros dos sospechosos fueron en varias ocasiones al almacén que está ubicado en Reconquista y Meglioli, en Rawson. Las cámaras de seguridad, en todas las ocasiones, mostraron que tres personas se bajaban de un taxi, dos entraban haciendo de cuenta que no iban juntos y pedían mucha cantidad de mercadería. Cuando tenían todo en sus manos, escapaban con diferentes alimentos.

WhatsApp Image 2026-03-14 at 19.03.08

Pasó una vez, pasó una segunda, pero la tercera fue la vencida para el dueño. Los reconoció apenas entraron a su local este sábado a la mañana y dio aviso a la Policía. Estos ladrones intentaron huir, pero fueron acorralados por los empleados del lugar, quienes detuvieron a uno de los tres atacantes.

Desde la fuerza explicaron que no han podido establecer si el taxista es también parte de esta banda y que investigarán si siempre atacaban con el mismo conductor o no.

WhatsApp Image 2026-03-14 at 19.03.09 (1)

El dueño habló con este diario y comentó que se fue dando cuenta de que eran siempre los mismos atacantes. “Uno iba al fiambre, el otro a la carnicería y ahí, con todo en la mano, escapaban”.

Mirá el video completo del robo en Rawson: