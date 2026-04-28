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Estafa en Rivadavia

Perdió $8.000.000 por llamar al falso contacto de una tarjeta de crédito

La víctima fue una mujer que necesitaba hacer una consulta a Tarjeta Naranja y cayó en manos de estafadores que estaban a la caza del llamado de algún incauto.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen ilustrativa

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Una mujer entró a Google para buscar el teléfono de atención al público de una conocida tarjeta de crédito y terminó marcando el número equivocado. Quienes la atendieron eran estafadores que, fingiendo asesorarla, le pidieron sus claves y le sustrajeron $8.000.000 de su cuenta de home banking.

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Todo sucedió el fin de semana pasado en una vivienda de los barrios Natania, en Rivadavia. La señora, de apellido Agudo, recurrió al buscador porque necesitaba comunicarse con personal de Tarjeta Naranja por unos consumos y no sabía a dónde llamar, explicó una fuente judicial. En ese contexto, encontró un sitio web —aparentemente clonado o falso— de esa firma financiera, donde figuraba un número de contacto.

Convencida de que se trataba del canal oficial de atención al cliente, se comunicó. Del otro lado le respondió una persona que, haciéndose pasar por empleado de la empresa, comenzó a pedirle datos personales y claves de home banking. La conversación continuó hasta que el supuesto operador dio por finalizado el contacto.

Al poco tiempo, la mujer ingresó a su cuenta y detectó numerosos movimientos de dinero. Según versiones oficiales, las transferencias alcanzaron un total de $8.000.000 hacia cuentas de desconocidos. Tras el amargo descubrimiento, la víctima se dirigió a la Comisaría 3ra y radicó la denuncia. El caso es investigado por personal de la UFI de Delitos Informáticos y Estafas.

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