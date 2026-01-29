Un anciano cayó en el cuento de la tarjeta de servicio de YPF y fue estafado en $4.700.000

Un abuelo de 71 años fue víctima de estafadores cibernéticos que lo llamaron a su celular y lo hicieron caer en el cuento de la obtención de beneficios a través de la tarjeta de la compañía petrolera YPF. Los desconocidos lograron que bajara una aplicación, tomaron control de su celular y lo estafaron en 4.700.000 pesos, revelaron fuentes policiales.

Esto pasó el jueves por la tarde en un domicilio de la calle Tancredo Nevares, en Rivadavia, donde vive un anciano de apellido Mateo, quien terminó estafado en esa importante suma de dinero, señalaron allegados al caso. La denuncia fue hecha en la Comisaría 23ª del barrio Parque Rivadavia Norte y, en teoría, el caso ya está en manos de los investigadores de la UFI Delitos Informáticos y Estafas.

El hombre mayor, de 71 años, relató que este último jueves recibió el llamado de un número desconocido a su celular. Cuando atendió, escuchó la voz de un hombre que le dijo que era empleado de la tarjeta ServicioClub de YPF y que le ofrecía interesantes descuentos.

Esa persona lo convenció de todos los beneficios que obtendría y le envió un link para que descargara una aplicación. El abuelo siguió las indicaciones, pero no sabía que se trataba de una falsa aplicación a través de la cual ingresaron a su celular y tomaron control de todas sus cuentas. Así también accedieron a su cuenta del Banco Nación.

En cuestión de minutos, los delincuentes cibernéticos accedieron al home banking y solicitaron un préstamo de 4.700.000 pesos a nombre del anciano, afirmaron fuentes policiales. Después, ese dinero fue transferido a la cuenta de un desconocido. El abuelo descubrió la maniobra un rato más tarde, cuando revisó su cuenta y detectó esos movimientos de dinero.