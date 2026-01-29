jueves 29 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Investigación

Ataron y golpearon a un sereno en Chimbas para robarle su moto: dos detenidos

El robo ocurrió el pasado martes en horas de la tarde. En las últimas horas, personal de la Departamental N°2 y la Unidad Operativa Chimbas Sur dieron con los presuntos responsables y recuperaron el rodado que había sido sustraído.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2026-01-29 at 07.20.22

Durante la jornada del martes, en horas de la tarde, el sereno de una empresa ubicada en calle Rodríguez, entre Necochea y Ruta 40, fue víctima de un brutal asalto perpetrado por tres delincuentes. Estos sujetos lo ataron y, tras golpearlo y amenazarlo, huyeron con su moto de 110cc.

Lee además
El atraco se produjo en una empresa situada en calle Rodríguez, en Chimbas.
Golpe delictivo

Dos ladrones dejaron atado a un obrero y robaron en una empresa de Chimbas
Imagen ilustrativa
Confuso episodio

Le dieron probation al sujeto que casi fue linchado en Rivadavia

La denuncia de la víctima se radicó a las pocas horas del pasado 27 de enero y personal policial de la Departamental N°2 y la Unidad Operativa Chimbas Sur salió con dos objetivos: dar con los delincuentes y recuperar el rodado sustraído.

Tras una intensa investigación, la moto fue hallada en el interior de la Cueva del Chancho, en Chimbas. A los minutos, el Comando Norte se unió a la investigación y, tras varios allanamientos, dieron con dos de los autores del caso.

Se trata de Sergio Benegas y Eric Rodríguez; ambos quedaron aprehendidos y a disposición de la UFI Delitos Contra la Propiedad. Se espera que entre este jueves y viernes tengan la audiencia en su contra.

WhatsApp Image 2026-01-29 at 07.20.22
Temas
Seguí leyendo

Un hombre fue detenido en Chimbas por el arrebato de un celular

Le robaron la bici, persiguió al ladrón y la recuperó

Engañó a policías con datos falsos, pero lo descubrieron en Chimbas: era "El Angelito" y tenía pedido de captura

En un control policial encontraron una moto que fue robada en 2024

Secuestran una moto que era intensamente buscada tras un robo

Casi pierde la lengua en una brutal golpiza en una obra en Santa Lucía y acusan a su tío y a su primo

Pocito: policías salvaron a una bebé de un año que no respiraba

Así quedó la joven a la que le arrancaron el cabello en una pelea callejera en Capital

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El albañil se encuentras internado en el Hospital Guillermo Rawson.
Gresca familiar

Casi pierde la lengua en una brutal golpiza en una obra en Santa Lucía y acusan a su tío y a su primo

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

El después de la creciente: restos de embarcaciones y sedimentos acumulados marcan el impacto del temporal en los paradores del dique Punta Negra. video
Recorrida de Tiempo de San Juan

La creciente en el dique Punta Negra: así quedaron los paradores

Una familia que volvía de Chile por Agua Negra volcó: mirá el video
Accidente en la cordillera

Una familia que volvía de Chile por Agua Negra volcó: mirá el video

Admitieron que secuestraron a sus cuatro hijos en Santa Lucía y los condenaron: no podrán acercarse a ellos
UFI CAVIG

Admitieron que secuestraron a sus cuatro hijos en Santa Lucía y los condenaron: no podrán acercarse a ellos

Las nuevas oficinas de atencion al publico de Naturgy en calle Aberastain y 9 de Julio. Abrirán la primera semana de agosto. 
Mercado

Se abre la posibilidad de la venta de Naturgy, la empresa que distribuye la energía eléctrica en San Juan

El albañil se encuentras internado en el Hospital Guillermo Rawson.
Gresca familiar

Casi pierde la lengua en una brutal golpiza en una obra en Santa Lucía y acusan a su tío y a su primo

Te Puede Interesar

La experencia en medio de los viñeados de 25 de Mayo, que se puede vivir en vacaciones de verano. video
Tiempo de Verano en SJ

La viña coloreada a la que se puede ir a gamelear, aprender y comer uvas del parral

Por Daiana Kaziura
Un informe nacional proyecta que San Juan tendrá un 23,1% menos de alumnos en las escuelas primarias hacia 2030, lo que representa una pérdida estimada de más de 15 mil estudiantes.
Investigación

Aseguran que para 2030 habrá un 23% menos de alumnos en las primarias de San Juan: mirá por qué

Imagen ilustrativa
Confuso episodio

Le dieron probation al sujeto que casi fue linchado en Rivadavia

Sor Norma Campusano, la sanjuanina que cuida niños en el Notti de Mendoza.
Historia

Sor Norma Campusano, la monja de clausura sanjuanina que eligió quedarse donde más duele

El alerta amarilla rige al menos para los próximos tres días en San Juan.
Pronóstico

Alerta amarilla por tormentas en San Juan para los próximos tres días: a qué departamentos afectaría