Ataron y golpearon a un sereno en Chimbas para robarle su moto: dos detenidos

Durante la jornada del martes, en horas de la tarde, el sereno de una empresa ubicada en calle Rodríguez, entre Necochea y Ruta 40, fue víctima de un brutal asalto perpetrado por tres delincuentes. Estos sujetos lo ataron y, tras golpearlo y amenazarlo, huyeron con su moto de 110cc.

La denuncia de la víctima se radicó a las pocas horas del pasado 27 de enero y personal policial de la Departamental N°2 y la Unidad Operativa Chimbas Sur salió con dos objetivos: dar con los delincuentes y recuperar el rodado sustraído.

Tras una intensa investigación, la moto fue hallada en el interior de la Cueva del Chancho, en Chimbas. A los minutos, el Comando Norte se unió a la investigación y, tras varios allanamientos, dieron con dos de los autores del caso.

Se trata de Sergio Benegas y Eric Rodríguez; ambos quedaron aprehendidos y a disposición de la UFI Delitos Contra la Propiedad. Se espera que entre este jueves y viernes tengan la audiencia en su contra.