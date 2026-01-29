jueves 29 de enero 2026

Quedó libre

"Te voy a meter un corchazo": amenazó con un arma al novio de su ex y terminó condenado

Víctor Antonio Aguilera reconoció su responsabilidad en el violento episodio ocurrido en Pocito. La investigación incluyó un allanamiento en el que encontraron un arma y una importante cantidad de municiones.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Un violento ataque por celos terminó con una condena a 6 meses de prisión condicional para Víctor Antonio Aguilera, quien reconoció su responsabilidad en un episodio ocurrido en Pocito contra el novio de su expareja, el pasado 18 de enero. En el marco de un juicio abreviado celebrado este jueves, el juez Juan Gabriel Meglioli lo declaró culpable de los delitos de amenazas simples y tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil y, como no tenía antecedentes, dispuso su libertad con restricciones.

Te voy a meter un corchazo”, fue la amenaza que Aguilera profirió desde su auto, un Fiat Palio, hacia la víctima, mientras le mostraba el revólver en el asiento del acompañante. El conflicto tuvo un segundo capítulo al día siguiente, cuando el denunciante se encontraba en la puerta de su domicilio y lo vio pasar nuevamente. Este, al advertir la presencia del hermano y verse en desventaja, decidió irse sin hacer nada.

image

Por este motivo, el joven agredido realizó una denuncia el 20 de enero, lo que motivó que el fiscal interviniente, Mariano Carrera, solicitara una orden de allanamiento, secuestro y detención. El procedimiento se realizó el 23 de enero y, si bien no se logró la detención del imputado, el operativo arrojó resultado positivo en cuanto al secuestro de armamento y municiones. Posteriormente se entregó voluntariamente y llegó a la audiencia en calidad de detenido.

Durante el allanamiento se incautó una carabina calibre 22, marca Batán, con número de serie visible, además de dos vainas servidas calibre 22, nueve cartuchos calibre 22 largo, tres cartuchos calibre 7, y dos cartuchos calibre 12. Todo el material fue secuestrado y quedó bajo cadena de custodia judicial.

image

Las consultas realizadas ante la ANMaC confirmaron que Aguilera no contaba con autorización legal para la tenencia de armas, ni él ni ningún integrante de su grupo familiar.

image

El Ministerio Público Fiscal estuvo representado por José Tomás Plaza y la defensa particular fue ejercida por Romina Gabriela Olivares López. El condenado deberá cumplir reglas de conducta, como la prohibición de actos turbatorios y de acercamiento a las víctimas, a una distancia no menor de 300 metros, para conservar el beneficio de la condena en suspenso.

