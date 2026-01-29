Conmoción en un barrio de Santa Lucía por un hombre hallado en total estado de abandono

Un hombre fue hallado en estado de abandono en una casa de Villa 12 de Octubre , en Santa Lucía . En la tarde del miércoles, vecinos alertaron a la Policía sobre una delicada situación. Al llegar al lugar, los efectivos constataron que el adulto se encontraba en condiciones críticas, con signos de deshidratación y desnutrición, lo que motivó la intervención de personal sanitario y de áreas sociales del Gobierno de San Juan .

Según informaron fuentes oficiales a este diario, el hecho fue detectado cuando efectivos policiales de la Comisaría 5ª acudieron al domicilio y constataron que el hombre se encontraba en condiciones de deshidratación y desnutrición. Lo vieron recostado sobre un futón y con signos evidentes de falta de cuidado.

En el lugar se hizo presente personal médico, que le suministró suero y realizó una primera evaluación. Sin embargo, no se habría concretado el traslado inmediato del hombre, debido a que la situación fue considerada como un caso de índole social, lo que motivó la intervención de otras áreas del Estado.

Tras realizar averiguaciones, los efectivos dieron con un familiar directo del hombre, quien habría sido notificado de la situación, aunque no habría asumido inicialmente su responsabilidad.

Posteriormente, intervinieron representantes del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano de San Juan, junto a personal policial y vecinos del barrio. Realizaron tareas de limpieza en la vivienda, asistieron al hombre y acondicionaron el espacio en el que se encontraba.

De acuerdo con la información oficial, para este jueves estaba previsto que una trabajadora social se presentara en el lugar con el objetivo de ordenar el traslado del hombre a un espacio adecuado.