miércoles 28 de enero 2026

Robo nocturno

Golpe delictivo en el predio del conocido San Juan Rugby Club

Delincuentes entraron a un depósito de la entidad deportiva y se llevaron desde herramientas hasta máquinas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El lugar donde se produjo el hecho delictivo.

Desconocidos ingresaron a las instalaciones del San Juan Rugby Club y robaron herramientas y máquinas de un depósito. El hecho ocurrió durante la madrugada y fue descubierto por el sereno de la reconocida entidad, situada en Santa Lucía.

La denuncia fue radicada el fin de semana último en la Comisaría 5ª de Rawson y la investigación ahora está en manos del personal de la UFI Delitos contra la Propiedad. No se sabe si el ataque contra el conocido club de calle Pellegrini y 12 de Octubre, en Santa Lucía, fue autoría de un ladrón solitario o la acción de una banda, explicaron.

Fuentes del caso contaron que el robo se perpetró entre el sábado y el domingo. Establecieron que el o los ladrones accedieron al predio y llegaron hasta un depósito. Allí rompieron el candado de un portón y sustrajeron numerosas herramientas y máquinas de mano que utilizan los empleados para mantener las instalaciones, señalaron fuentes del caso.

Nadie se percató de la presencia de los delincuentes. El hecho fue descubierto más tarde y, entonces, dieron aviso a los policías de la zona.

