martes 27 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
En San Juan

El Ministerio Público, sacudido por tres casos de alto impacto en plena feria judicial

El período de receso de la actividad judicial se vio afectado por hechos que despertaron la preocupación, la consternación y la indignación de los sanjuaninos, de modo que obligó a fiscales a tomar acción al instante. También lo hicieron los jueces, aunque en menor medida con el control de las Garantías.

Por Redacción Tiempo de San Juan
50983075522_f52fa3ebe2_b

Si bien está previsto que durante la feria judicial se interrumpa la actividad judicial ordinaria y se suspendan los plazos procesales que normalmente corren día a día, lo que representa un receso para gran parte de los empleados y funcionarios judiciales, el Ministerio Público se vio sacudido por tres casos de alto impacto en San Juan, que obligaron a doblegar esfuerzos en la distintas unidades fiscales.

Lee además
Leonardo Cositorto le pidió a Javier Milei que lo indulte
Pieza clave

Atrapan a una cómplice del estafador que dijo tener una mina de oro en San Juan
secuestraron decenas aves silvestres en un operativo en 25 de mayo: hay un detenido
Tupelí

Secuestraron decenas aves silvestres en un operativo en 25 de Mayo: hay un detenido

Es que un fatídico accidente, una mega estafa y una intensa búsqueda significaron que los fiscales y sus equipos de trabajo ofrezcan una inmediata respuesta frente a la gran demanda que las causas exhiben. A ello debieron acoplarse los jueces de Garantías de turno para la ejecución de las audiencias y el desarrollo de las instrucciones en cada UFI.

Durante el período establecido por el Acuerdo General Nº 133/2025 de la Corte de Justicia, que redujo el horario de funcionamiento del servicio de justicia a cuatro horas diarias (de 08.30 a 12.30), los tres hechos no sólo marcaron la agenda de los sanjuaninos, sino que también representaron un despliegue particular de los fiscales, que aún investigan para esclarecer los diversos acontecimientos.

El primero ocurrió el 17 enero, cuando un nene de 13 años cayó al Canal Benadivez y murió ahogado. El cuerpo de Pablo Tiziano Araoz Castellino fue hallado horas más tarde tras un importante operativo de rescate y, a partir de ello, inició una investigación que todavía no encuentra responsables en el hecho, pues se sospecha que alguien empujó al agua a la víctima fatal.

En principio, fue el fiscal Francisco Nicolía, de la UFI de Delitos Especiales, quien intervino para determinar si se trató de un crimen o un accidente. Sin embargo y ante la posibilidad de que un grupo de menores haya estado implicado en la secuencia, giró el expediente hacia la Justicia de Menores. Por ello, fue la jueza María Julia Camus la que tomó cartas en el asunto. La misma, hasta ahora, prefirió guardar silencio y no responder a las consultas de la prensa.

Por el hecho, la madre de la víctima de la tragedia se expresó en varias oportunidades apuntando contra los chicos que estaban junto a él en ese momento. La mujer, desconsolada por la situación, aseguró que su hijo jamás se habría lanzado al caudal porque le tenía miedo y, por tanto, no dudó en aseverar que había sido empujado por alguien más. Lo cierto es que, de confirmarse esa teoría, difícil resultaría que alguno de los sospechosos fuera juzgado, pues serían todos inimputables para la ley por ser menores de edad.

El segundo caso tomó trascendencia el 19 de enero, cuando un grupo de personas protagonizó un revuelo en las puertas de una concesionaria de venta de motos, situada en pleno centro sanjuanino. El violento episodio, que inició con reclamos de damnificados y que terminó con golpes a representantes de la empresa, destapó una ola de denuncias contra Branka Motors.

Como consecuencia de las denuncias por estafa, el fiscal Guillermo Heredia, de la UFI de Estafas y Delitos Informáticos, implementó un sistema diferencial para recibir las presentaciones de las presuntas víctimas. Fue por eso que las denuncias debieron radicarse en las comisarías cercanas a los domicilios de los afectados.

Aunque las primeras quejas se hicieron en Defensa al Consumidor en noviembre de 2025, recién en enero de 2026 la justicia penal tomó acción en ello. Actualmente, son más de 160 los reclamos que recibió la entidad estatal y la cifra se advierte en aumento. Mientras tanto, en la UFI que investiga la supuesta defraudación, las presentaciones serían al menos 120.

El tercer caso tuvo lugar el 22 de enero, cuando cuatro hermanitos debieron ser buscados intensamente por las autoridades. La tía, que tiene la custodia provisoria de los menores denunció que habían sido secuestrados por los padres -de su casa de Santa Lucía- y tal aseveración derivó en un despliegue importante de las Fuerzas de Seguridad para dar con el paradero de los niños, ya que la sustracción de los mismos había sido en términos de total violencia, según la denuncia.

Personal de la UFI Genérica, a cargo del fiscal Tomás Plaza, organizó el operativo de búsqueda que finalmente debió suspenderse porque los nenes aparecieron sanos y salvos. La madre los regresó al hogar de transición y luego se marchó. Pese a la resolución, la causa fue derivada a la UFI CAVIG, donde el fiscal Roberto Ginsberg se metió de lleno y promovió la detención de los progenitores.

Por el momento, el expediente judicial caratulado como desobediencia de una orden judicial y amenazas agravadas por el uso de arma blanca no se resuelve y se espera que los aprehendidos sean imputados en la formalización de la causa, cuando sean acusados y se sienten frente al juez de turno.

Temas
Seguí leyendo

Sanjuanino quedó libre tras 10 años por abuso sexual y lo denuncian otra vez: la víctima sería su sobrina

Caso Branka Motors: con récord de denuncias, Defensa al Consumidor llamó a conciliación a 163 afectados

Presunto abuso en una fiesta en Caucete: el sospechoso tendría una discapacidad y le realizarán un examen mental

Le dispararon y apuñalaron a un joven en el barrio Las Pampas

"Quiero contar un testimonio poderoso", el relato de una sanjuanina tras un grave accidente con su familia

Sorprendió a un ladrón en su patio y lo atrapó hasta que llegó la policía

Drogas y un importante botín: el operativo en Santa Lucía con un menor detenido

Un presunto ladrón cayó preso cuando violentaba la puerta de una casa en Rivadavia

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
entraron a robar a una casa en santa lucia y el dueno termino en la mira de la justicia
De no creer

Entraron a robar a una casa en Santa Lucía y el dueño terminó en la mira de la Justicia

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Con gorrita, sonrisa y muy cholula: Gabriela Sabatini estuvo en Pocito y vivió de cerca la Vuelta a San Juan video
Visita de lujo

Con gorrita, sonrisa y muy cholula: Gabriela Sabatini estuvo en Pocito y vivió de cerca la Vuelta a San Juan

Confirmaron la fecha de pago de los empleados públicos de San Juan, con un aumento del 2,8 por ciento.
Atención

Confirmaron la fecha de pago de los empleados públicos sanjuaninos

Entraron a robar a una casa en Santa Lucía y el dueño terminó en la mira de la Justicia
De no creer

Entraron a robar a una casa en Santa Lucía y el dueño terminó en la mira de la Justicia

Barrio Las Pampas, en Pocito. imagen archivo Tiempo de San Juan
Otra vez

Le dispararon y apuñalaron a un joven en el barrio Las Pampas

Una amistad que nació en Europa y la promesa de venir a la Vuelta: la historia detrás de la visita de Gabriela Sabatini a San Juan
Lo que nadie contó

Una amistad que nació en Europa y la promesa de venir a la Vuelta: la historia detrás de la visita de Gabriela Sabatini a San Juan

Te Puede Interesar

El Ministerio Público, sacudido por tres casos de alto impacto en plena feria judicial
En San Juan

El Ministerio Público, sacudido por tres casos de alto impacto en plena feria judicial

Por Redacción Tiempo de San Juan
Pocito no se baja: Contte dio el golpe en Punta Negra, ganó la contrarreloj y ahora manda en la general de la Vuelta a San Juan
Etapa electrizante

Pocito no se baja: Contte dio el golpe en Punta Negra, ganó la contrarreloj y ahora manda en la general de la Vuelta a San Juan

Secuestraron decenas aves silvestres en un operativo en 25 de Mayo: hay un detenido
Tupelí

Secuestraron decenas aves silvestres en un operativo en 25 de Mayo: hay un detenido

Leonardo Cositorto le pidió a Javier Milei que lo indulte
Pieza clave

Atrapan a una cómplice del estafador que dijo tener una mina de oro en San Juan

Nuevo alerta por granizo y ráfagas de hasta 90 km/h: ¿cuáles serían los departamentos de San Juan afectados?
Pronóstico

Nuevo alerta por granizo y ráfagas de hasta 90 km/h: ¿cuáles serían los departamentos de San Juan afectados?