domingo 18 de enero 2026

Tragedia

Encontraron el cuerpo del niño que se ahogó en el Canal Benavídez y revelaron su identidad

El cuerpo sin vida del menor de 13 años apareció metros antes de la compuerta. Fuentes policiales confirmaron que el hallazgo se produjo alrededor de la 1:30 de la madrugada del domingo después de horas de búsqueda.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un nene de 13 años murió este sábado por la tarde al caer al canal Benavídez, más precisamente en la esquina en la que el caudal de agua se cruza con calle Maradona, en Chimbas.

El menor fue identificado por la Policía como Pablo Tiziano Araóz Castelino y era oriundo del barrio Aramburu. Su cuerpo sin vida fue hallado por los bomberos en la zona cercana a la compuerta, encajado en la basura del canal y aún tenía puesta la camiseta verde con la que llegó horas antes al canal.

Tiempo de San Juan se hizo presente en el lugar y habló con la tía de Pablo que manifestó que su sobrino no sabía nada, tenía miedo de meterse pero habría sido empujado por otros chicos que lo acompañaban a modo de broma. Esta última versión, sin embargo, aún no pudo ser confirmada por la Policía que está investigando las circunstancias del fatal accidente.

Lo que sí se sabe es que las personas que estaban en el lugar escucharon el pedido de auxilio e, inclusive, uno de ellos se tiró al agua para poder rescatarlo y lo descubrió inconsciente, pero era tal la fuerza de la corriente que no pudo sacarlo del canal y se lo terminó llevando el agua.

Personal de Bomberos y de la Comisaría 27º estuvo a cargo del operativo y rastrilló la zona durante toda la tarde del sábado para encontrar a Pablo recién cerca de la 1:30 de la madrugada del domingo, confirmaron altes fuentes policiales a este diario.

