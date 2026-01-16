Choque en Capital: un auto cruzó en rojo y terminó impactando contra una camioneta

Un violento accidente de tránsito se produjo en horas de la tarde sobre calle General Acha, donde un Fiat Cronos que circulaba de sur a norte habría intentado pasar el cruce cuando el semáforo ya marcaba rojo. Según relataron testigos y los uniformados que estaban en el lugar, el conductor aceleró a último momento y terminó impactando contra una camioneta que avanzaba de este a oeste.

Medición privada de precios En San Juan, el carrito pesa más: alimentos e inflación superaron la media nacional, según una consultora privada

Encuentro virtual "Siempre que entran a mi vinoteca, me piden vinos de San Juan": la frase que resonó en un encuentro con autoridades de la Costa bonaerense

En el auto viajaba más de una persona. Uno de los acompañantes sufrió golpes leves en las piernas, por lo que se solicitó la presencia de una ambulancia para asistirlos de manera preventiva. Sin embargo, ninguno requirió traslado hospitalario.

image

Un trabajador del Servicio de Emergencias Municipales (SEM), que presenció el choque, habló con Tiempo de San Juan y confirmó la secuencia del siniestro. De acuerdo a su versión, la camioneta circulaba correctamente y la responsabilidad del impacto recaería sobre el conductor del Fiat.

image

Personal policial trabajó en el lugar y se procedió a radicar la denuncia correspondiente, mientras el tránsito estuvo momentáneamente interrumpido durante unos minutos.