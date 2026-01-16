Choque en Capital: un auto cruzó en rojo y terminó impactando contra una camioneta
Las primeras versiones policiales indican que un auto Fiat Cronos cruzó un semáforo en rojo y colisionó contra una camioneta que circulaba con prioridad de paso. A pesar del susto y los daños materiales, no hubo heridos graves.
Un violento accidente de tránsito se produjo en horas de la tarde sobre calle General Acha, donde un Fiat Cronos que circulaba de sur a norte habría intentado pasar el cruce cuando el semáforo ya marcaba rojo. Según relataron testigos y los uniformados que estaban en el lugar, el conductor aceleró a último momento y terminó impactando contra una camioneta que avanzaba de este a oeste.
En el auto viajaba más de una persona. Uno de los acompañantes sufrió golpes leves en las piernas, por lo que se solicitó la presencia de una ambulancia para asistirlos de manera preventiva. Sin embargo, ninguno requirió traslado hospitalario.
Un trabajador del Servicio de Emergencias Municipales (SEM), que presenció el choque, habló con Tiempo de San Juan y confirmó la secuencia del siniestro. De acuerdo a su versión, la camioneta circulaba correctamente y la responsabilidad del impacto recaería sobre el conductor del Fiat.
Personal policial trabajó en el lugar y se procedió a radicar la denuncia correspondiente, mientras el tránsito estuvo momentáneamente interrumpido durante unos minutos.