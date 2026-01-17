La empresaria sanjuanina que creó el Bus Vitivinícola y sumó a San Juan a las rutas del vino

La empresaria Claudia Yanzón, creadora del Bus Vitivinícola, impulsa desde Mendoza la integración de San Juan a los circuitos enoturísticos regionales, con propuestas que unen vino, gastronomía y paisaje.

La historia de Claudia Yanzón parece escrita de antemano. Su padre fue uno de los dueños de la histórica bodega Yanzón, ubicada en la intersección de la calle Enfermero Medina y Ruta 20, en Caucete. Su madre estuvo al frente de la reconocida agencia Yanzón Viajes y Turismo. Vino y turismo: dos mundos que marcaron su infancia y que, con el tiempo, terminarían dando vida a su proyecto innovador como empresaria .

Con esa herencia a cuestas, la empresaria sanjuanina logró amalgamar ambos universos y hace más de una década creó un nicho de negocio que hoy es referencia en la región cuyana: el Bus Vitivinícola. Y aunque vive en Mendoza desde hace 42 años, su vínculo con San Juan nunca se cortó. Por el contrario, fue ese lazo el que la impulsó a sumar a su provincia natal a una red de integración regional para posicionarla como destino dentro de las rutas del vino.

El primer ensayo fue el año pasado y los resultados superaron las expectativas. Las tres escapadas organizadas a San Juan fueron un éxito: más de 100 curiosos turistas mendocinos, brasileños y rusos llegaron a la provincia atraídos por la propuesta. “Siempre de la mano del vino, de la gastronomía y de poder disfrutar del paisaje”, resumió Yanzón sobre el espíritu de cada viaje.

image Turistas en una bodega de Zonda.

Con esos números como respaldo, este año el proyecto creció. La empresaria lanzó una agenda de escapadas de varios días, con cuatro fechas programadas entre el otoño y la primavera de 2026, que recorren algunos de los puntos más emblemáticos de San Juan, combinando bodegas, terroir, vinos de altura, astronomía y aguas termales.

Del modelo europeo a los caminos de Cuyo

Hace 13 años, con su título de Licenciada en Turismo bajo el brazo, Yanzón detectó una falla crítica en la logística turística de Mendoza, donde reside. Observó que para los visitantes alojados en la "ciudad cama", como ella define, resultaba difícil y poco seguro llegar a las bodegas de forma organizada.

Decidida a vivir del turismo e inspirada en el sistema europeo "Hop On-Hop Off" decidió adaptarlo a la geografía del vino y fundó el Bus Vitivinícola. Estableció 23 paradas fijas y recorridos diarios que garantizan que el turista sea recibido con hospitalidad y cupos ya asignados para visitas y degustaciones.

"El objetivo es vivir del turismo los 365 días del año", explicó la empresaria convencida de que la actividad es una industria que derrama beneficios y empleos en múltiples profesiones y oficios.

Hoy, a través de una alianza estratégica con Cata Internacional cuenta con una flota diversa de buses de doble piso, unidades de un piso, minibuses y vans, adaptados a la demanda de cada viaje. Tiene conductores profesionales y guías en cada viaje dedicados exclusivamente a la experiencia de "salir a bodeguear". Una copa de vino, una buena comida y un paseo, una trilogía que se convirtió en marca registrada.

Romper fronteras y apostar a la integración

Con el éxito consolidado en Mendoza, el gran desafío reciente de Yanzón ha sido fomentar una "gran red de integración regional" en el Centro Oeste argentino. Su visión apunta a dejar atrás las rivalidades históricas entre provincias y a trabajar de manera complementaria.

La estrategia, según dijo, posiciona a Mendoza como polo de atracción por su conectividad, pero integra activamente a San Juan -y desde este año también a La Rioja- en circuitos coordinados que ofrecen una experiencia de escala internacional.

“La idea es romper con esa lógica de rivalidades y entender que las provincias pueden nutrirse de los mismos pasajeros”, explicó Yanzón. Incluso, dijo que el Bus Vitivinícola también comenzó a ser utilizado por los propios sanjuaninos para acceder a bodegas locales de difícil llegada.

La agenda sanjuanina

image

El vino y la gastronomía maridada siguen siendo el “hilo conductor”, pero las “escapaditas de fin de semana” diseñadas para 2026 amplían la propuesta con naturaleza, bienestar y otras cositas: la agenda en San Juan incluye:

14 de marzo: Una jornada en el Valle de Zonda para visitar la Bodega Xumek, destacada por sus vinos, su gastronomía y su impactante parque de arte.

1 al 3 de mayo: Una travesía completa que une la Bodega Putruele con maravillas naturales como Valle Fértil, Ischigualasto (Valle de la Luna) y Talampaya, cerrando con un almuerzo “identitario” en Jáchal.

19 al 21 de junio: Una experiencia "All Inclusive" en las Termas de Pismanta, con cenas armonizadas exclusivamente con etiquetas de bodegas sanjuaninas.

12 y 13 de septiembre: Un viaje a Barreal, Calingasta, recorriendo bodegas de altura, la Pampa del Leoncito, productos gourmet orgánicos y observación astronómica nocturna.

Para la sanjuanina, el Bus Vitivinícola es mucho más que un servicio de transporte. Es una herramienta de transformación cultural y económica. Y su objetivo sigue intacto: borrar fronteras y lograr que todo Cuyo brille bajo una misma copa de vino.