La empresaria sanjuanina que tuvo un mano a mano con Pampita: "Enriqueció mi seguridad y deseo de crecer"

Desde hace varios años Natalia Chatard comenzó a potenciar su negocio, el mismo que levantó sola con mucho esfuerzo y dedicación. En su formación, tuvo la oportunidad de pasar por varias capacitaciones vinculadas a su rubro, el de la estética y la imagen, como también compartir experiencias para fortalecer su rol como empresaria sanjuanina. Es en medio de esa formación que tuvo la oportunidad de compartir un momento especial con Pampita, recibiendo consejos y sugerencias directamente de la mano de la modelo y empresaria.

Todo sucedió semanas atrás. Natalia se topó con una publicación en internet donde se promocionaba un evento organizado por Pampita y Tamara Guiliarte de Millares Models. El objetivo del mismo es poner en contacto a mujeres emprendedoras que tuvieran el deseo de catapultar sus negocios. Compartir un almuerzo, intercambiar saberes y generar lazos nuevos, bajo la coordinación de la reconocida modelo, empresaria y conductora, que en este evento tenía un rol similar al de una mentora.

image

Con el interés latente, Natalia realizó las gestiones para ser parte del evento, que se realizó el pasado 7 de agosto en un hotel de Córdoba. “Me interesó participar porque para mi es superinteresante Pampita. Es un ícono de la moda y las tendencias. Más allá de que la sigo y veo todos sus looks, estar almorzando con ella y preguntarle todo lo que piensa sobre la moda y pedirle consejos para compartirlos con mis clientas fue muy provechoso. Sentía que podía ser productivo para mí crecimiento”, analizó la sanjuanina, dueña de una peluquería que lleva su mismo nombre.

El evento constó de un momento de intercambio acompañado de un almuerzo. Natalia fue la única sanjuanina en participar. El resto de las integrantes eran mayormente de Córdoba, San Luis, Santa Fe y Neuquén.

image

Además de tener la oportunidad de tener un mano a mano con Pampita, las presentes recibieron una charla de un psicólogo como de una especialista en imagen que brindó asesoramiento sobre colorimetría en indumentaria. También recibieron asesoramiento en marketing y redes. Por su parte, la modelo y conductora compartió su historia de vida, detalles sobre cómo maneja sus empresas para que todas sean fructíferas y no pierdan la confianza ante el consumidor, y tips necesarios al iniciar un negocio siendo mujer.

Para Natalia haber formado parte de este evento no solo es una interesante anécdota más en su carrera profesional. Entiende que todo lo que se compartió enriqueció su seguridad y toma de decisiones, adoptando el rol de empresaria, complejo de asumir si no se está convencido de ello.

“Asistir me llevó a salirme de las capacitaciones tradicionales que acostumbro a hacer. Fue muy diferente. La energía que se manejó, compartir con mujeres que sueñan, que tienen deseos de crecer sin importar la edad fue interesante. Solo sentir que llegó el momento de crear y empoderarte con toda la seguridad de hacer lo que te hace bien es satisfactorio”, reflexionó Natalia.

Y continuó: “En mi perfil de empresaria enriqueció mi seguridad y toma de decisiones. Un consejo de Pampita que me llegó y lo recuerdo fue que puedes hacer muchas cosas, pero siempre poniéndole toda la importancia que se merece”.

image

Para Natalia haber sido parte de esa experiencia le permitió alimentar su ser empresarial y enriquecerse de conocimiento fundamental para potenciar su marca. Pero también cuenta con una increíble anécdota para compartir con su entorno y clientas, que en cuanto vieron las publicaciones no demoraron en reaccionar.