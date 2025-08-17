domingo 17 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
En primera persona

La empresaria sanjuanina que tuvo un mano a mano con Pampita: "Enriqueció mi seguridad y deseo de crecer"

Natalia Chatard es empresaria del rubro belleza y tuvo la oportunidad de compartir un momento con Pampita, en una experiencia más que especial y enriquecedora.

Por Celeste Roco Navea
image

Desde hace varios años Natalia Chatard comenzó a potenciar su negocio, el mismo que levantó sola con mucho esfuerzo y dedicación. En su formación, tuvo la oportunidad de pasar por varias capacitaciones vinculadas a su rubro, el de la estética y la imagen, como también compartir experiencias para fortalecer su rol como empresaria sanjuanina. Es en medio de esa formación que tuvo la oportunidad de compartir un momento especial con Pampita, recibiendo consejos y sugerencias directamente de la mano de la modelo y empresaria.

Lee además
El cartel sigue en lo más alto de Avenida Libertador y Paula Albarracín de Sarmiento. Fotos: Leandro Porcel. video
El drone de Tiempo

Lugares abandonados: el pollo más famoso de San Juan y un local hecho reliquia
Detrás de una tela verde se están haciendo remodelaciones sobre calle Alberdi, para acompañar el funcionamiento del nuevo polo gastronómico.
Atracciones

La transformación alrededor del Parque Belgrano suma comodidades para los amantes de los panchitos y choris

Todo sucedió semanas atrás. Natalia se topó con una publicación en internet donde se promocionaba un evento organizado por Pampita y Tamara Guiliarte de Millares Models. El objetivo del mismo es poner en contacto a mujeres emprendedoras que tuvieran el deseo de catapultar sus negocios. Compartir un almuerzo, intercambiar saberes y generar lazos nuevos, bajo la coordinación de la reconocida modelo, empresaria y conductora, que en este evento tenía un rol similar al de una mentora.

image

Con el interés latente, Natalia realizó las gestiones para ser parte del evento, que se realizó el pasado 7 de agosto en un hotel de Córdoba. “Me interesó participar porque para mi es superinteresante Pampita. Es un ícono de la moda y las tendencias. Más allá de que la sigo y veo todos sus looks, estar almorzando con ella y preguntarle todo lo que piensa sobre la moda y pedirle consejos para compartirlos con mis clientas fue muy provechoso. Sentía que podía ser productivo para mí crecimiento”, analizó la sanjuanina, dueña de una peluquería que lleva su mismo nombre.

El evento constó de un momento de intercambio acompañado de un almuerzo. Natalia fue la única sanjuanina en participar. El resto de las integrantes eran mayormente de Córdoba, San Luis, Santa Fe y Neuquén.

image

Además de tener la oportunidad de tener un mano a mano con Pampita, las presentes recibieron una charla de un psicólogo como de una especialista en imagen que brindó asesoramiento sobre colorimetría en indumentaria. También recibieron asesoramiento en marketing y redes. Por su parte, la modelo y conductora compartió su historia de vida, detalles sobre cómo maneja sus empresas para que todas sean fructíferas y no pierdan la confianza ante el consumidor, y tips necesarios al iniciar un negocio siendo mujer.

Para Natalia haber formado parte de este evento no solo es una interesante anécdota más en su carrera profesional. Entiende que todo lo que se compartió enriqueció su seguridad y toma de decisiones, adoptando el rol de empresaria, complejo de asumir si no se está convencido de ello.

“Asistir me llevó a salirme de las capacitaciones tradicionales que acostumbro a hacer. Fue muy diferente. La energía que se manejó, compartir con mujeres que sueñan, que tienen deseos de crecer sin importar la edad fue interesante. Solo sentir que llegó el momento de crear y empoderarte con toda la seguridad de hacer lo que te hace bien es satisfactorio”, reflexionó Natalia.

Y continuó: “En mi perfil de empresaria enriqueció mi seguridad y toma de decisiones. Un consejo de Pampita que me llegó y lo recuerdo fue que puedes hacer muchas cosas, pero siempre poniéndole toda la importancia que se merece”.

image

Para Natalia haber sido parte de esa experiencia le permitió alimentar su ser empresarial y enriquecerse de conocimiento fundamental para potenciar su marca. Pero también cuenta con una increíble anécdota para compartir con su entorno y clientas, que en cuanto vieron las publicaciones no demoraron en reaccionar.

Temas
Seguí leyendo

Las historias que unen a San Martín con San Juan: por qué cruzó Los Andes por nuestra provincia y su rol como Intendente de Cuyo

Cómo es vivir al lado de un cementerio: convivir con el dolor ajeno, olores y tumbas como paisaje

Cómo es el entrenamiento de los guardavidas que rescatan personas en los diques de San Juan

Los niños y niñas de San Juan dicen lo que piensan: jugamos con refranes

Video: el símbolo de la alegría de grandes y chicos en el Parque de Mayo

Repuntaron las ventas por el Día del Niño, pero los sanjuaninos cuidaron el bolsillo

Llenos de nostalgia, los sanjuaninos contaron cuáles fueron sus juguetes favoritos durante la infancia

Yoga deportivo, la disciplina espiritual del movimiento continuo que pisa fuerte en San Juan

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
video: el simbolo de la alegria de grandes y chicos en el parque de mayo video
Rinconcitos Sanjuaninos

Video: el símbolo de la alegría de grandes y chicos en el Parque de Mayo

Por David Cortez Vega

Las Más Leídas

Beba fallecida en Santa Lucía: que pasó minutos antes de la tragedia
Triste noticia

Beba fallecida en Santa Lucía: que pasó minutos antes de la tragedia

En Rivadavia: acusan de robarle los datos de la tarjeta a un amigo para comprarse una bici
Que un amigo es una luz...

En Rivadavia: acusan de robarle los datos de la tarjeta a un amigo para comprarse una bici

Víctor Emanuel Villarreal, alias “Bicho”.
Impactante

Cumpleaños violento en Rivadavia: uno de los "Bicho" Villareal sufrió una paliza después de darle un sillazo a un menor

Video: tensión en el Barrio Marcó por un enfrentamiento entre un remisero y un menor de edad
Rawson

Video: tensión en el Barrio Marcó por un enfrentamiento entre un remisero y un menor de edad

Gioja pegó el portazo de la lista de Fuerza San Juan
Tensión en el peronismo

Gioja pegó el portazo de la lista de Fuerza San Juan

Te Puede Interesar

Abel Chiconi.
Sorprendió Peluc

Oficial: Chiconi, Tejada Heredia y Sancassani, la lista de Milei en San Juan

Por Redacción Tiempo de San Juan
Es oficial: Fabián Martín y Laura Palma encabezan la lista del orreguismo
Definición

Es oficial: Fabián Martín y Laura Palma encabezan la lista del orreguismo

River empata 1-1 frente a Godoy Cruz en el Monumental
Liga Profesional

River empata 1-1 frente a Godoy Cruz en el Monumental

El peronismo va con Andino, Rosas y Gramajo a las elecciones legislativas
Elecciones 2025

El peronismo va con Andino, Rosas y Gramajo a las elecciones legislativas

Gioja pegó el portazo de la lista de Fuerza San Juan
Tensión en el peronismo

Gioja pegó el portazo de la lista de Fuerza San Juan