Cambios en la Red Tulum: cuándo se podrá empezar a pagar el pasaje con débito o billeteras virtuales

Comienzan aplicar los cambios para que el pasaje de colectivos de la Red Tulum se pueda pagar con otros medios, como tarjetas de crédito, debito o billeteras virtuales. (Imagen de archivo)

En los últimos meses, el sistema nacional de SUBE incorporó la tecnología necesaria para pagar el boleto de colectivo con medios distintos a la tarjeta oficial, como tarjetas de débito, crédito o con tarjetas virtuales a través de códigos QR. En ese momento, las autoridades nacionales indicaron que, de forma paulatina, las provincias irían adoptando el sistema. En San Juan, desde la Red Tulum ya trabajan para implementar el cambio. La ministra de Gobierno, Laura Palma, confirmó que se avanzará en la modificación de las formas de pago y sostuvo que creen que estará vigente en septiembre próximo.

“Lo que se está haciendo por el momento es instalar en las distintas unidades los dispositivos del sistema para que pueda estar operativo en un futuro cercano. Cuando se terminen de colocar en las 550 unidades que forman parte de la Red Tulum, recién ahí va a estar operativo”, aseguró la ministra en rueda de prensa.

En ese contexto, recordó que el nuevo sistema permitirá a los pasajeros abonar el pasaje con diversos medios de pago, como tarjetas de crédito, débito e incluso con códigos QR, más allá de que seguirá vigente el uso de la tarjeta SUBE.

Respecto al funcionamiento, indicó: “El uso será igual que el de la SUBE, pero en este caso utilizando una tarjeta de crédito, débito o alguna billetera virtual”.

Para ello, “ya se están cambiando las máquinas en algunas unidades. Pero tienen que estar instaladas en todas para que el sistema sea plenamente operativo. Calculamos que en el mes de septiembre estará listo y, en ese momento, vamos a estar informando sobre la metodología a todos los sanjuaninos”, aseguró.

El nuevo sistema

El sistema que incorpora nuevas opciones de pago del pasaje ya está vigente en otras provincias del país. Según indicó Nación, esta alternativa permite utilizar medios como:

Código QR desde la app BNA+

Tarjetas de débito, crédito y prepagas Visa y Mastercard sin contacto

Celulares y relojes con NFC que tengan esas tarjetas asociadas

La SUBE física y la SUBE digital

El objetivo de esta funcionalidad, según las autoridades, es brindar mayor comodidad, ampliar las opciones de pago y adaptarse a los hábitos digitales actuales.