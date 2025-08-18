lunes 18 de agosto 2025

Obra emblema

En el Parque de Mayo, el Monumento a San Martín luce completamente remodelado: cómo quedó

En el marco de la conmemoración del paso a la inmortalidad del General José de San Martín, Marcelo Orrego dejó inaugurada una intervención integral en el Parque de Mayo que combina accesibilidad, patrimonio y funcionalidad.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Este lunes se habilitaron las mejoras en el Parque de Mayo, más precisamente en la zona del Monumento al General San Martín, que dejó inauguradas Marcelo Orrego en el marco de la conmemoración del paso a la inmortalidad del Libertador.

La obra, desarrollada por la Dirección de Espacios Verdes, incluyó la remodelación de veredas sobre Avenida Libertador General San Martín y la puesta en valor del histórico Monumento al Libertador, uno de los espacios más emblemáticos de San Juan.

image

La obra

En la vereda norte de Av. Libertador, entre el Monumento y el Club Lawn Tennis, se ejecutó una renovación completa: se ensanchó y niveló la vereda, se reemplazaron tramos dañados por raíces y se corrigieron desniveles que comprometían la seguridad de peatones. También se incorporó un nuevo sistema de iluminación peatonal, que jerarquiza el entorno y brinda mayor seguridad, especialmente en horario nocturno.

En paralelo, se realizó una intervención integral en el área del Monumento a San Martín con el objetivo de mejorar la accesibilidad, preservar el valor patrimonial y optimizar su entorno.

Uno de los puntos centrales fue la incorporación de rampas accesibles en ambos sentidos de circulación en la zona del Monumento al Deporte, eliminando las barreras arquitectónicas que obligaban a las personas con discapacidad motriz a desviarse de su recorrido. Los nuevos pasos a nivel definitivos y seguros se complementan con volardos removibles que permiten el acceso de ambulancias y fuerzas de seguridad.

A su vez, bajo la supervisión del área de Patrimonio, se preservó intacta la estructura original del Monumento a San Martín. Se elaboró un inventario de las placas conmemorativas, que fueron conservadas o reubicadas respetando su disposición histórica. Además, se reemplazó el piso cerámico no original por piedra laja, devolviendo al lugar su carácter original.

El proyecto también contempló mejoras en el paisajismo, la incorporación de nuevos arbustos y señalética histórica. Con estas acciones, el Parque de Mayo refuerza su identidad como punto de encuentro, memoria y circulación en la ciudad.

