Efeméride

Las historias que unen a San Martín con San Juan: por qué cruzó Los Andes por nuestra provincia y su rol como Intendente de Cuyo

El Libertador dejó una profunda huella en el territorio sanjuanino. Su paso por la provincia no fue solo un episodio militar. También representó un vínculo estratégico y político, que consolidó su liderazgo en la campaña libertadora del sur del continente.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Este 17 de agosto se conmemoran 175 años del fallecimiento del Libertador General José de San Martín. Más allá de su gesta continental, San Juan fue protagonista de su historia. Desde su paso estratégico por la provincia hasta su rol como gobernador de la Intendencia de Cuyo.

En 1814, el Director Supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata, Gervasio Antonio de Posadas, nombró a San Martín como máxima autoridad de la Intendencia de Cuyo, con sede en Mendoza. Su gestión se extendió desde el 10 de agosto de 1814 hasta el 24 de septiembre de 1816, un período clave para organizar la logística y estrategia que permitiría el cruce de Los Andes y la posterior independencia de Chile.

image
Retrato de San Mart&iacute;n en la Asociaci&oacute;n Cultural Sanmartiniana.

Retrato de San Martín en la Asociación Cultural Sanmartiniana.

Durante su gobierno, San Martín contó con la colaboración de dos sanjuaninos esenciales: Francisco Narciso Laprida y Fray Justo Santa María de Oro. Laprida, abogado y fuerte impulsor de las ideas liberales, fue decisivo para que la provincia enviara representantes al Congreso de Tucumán, contribuyendo a la declaración de la independencia.

Santa María de Oro, por su parte, había desarrollado gran parte de su carrera en Chile como profesor de Teología. Su conocimiento sobre los movimientos en los conventos y la situación política del país trasandino lo convirtieron en un informante clave para San Martín, quien necesitaba datos precisos sobre tropas y municiones antes del cruce de la cordillera.

Por qué cruzó la cordillera por San Juan

El paso de Los Andes fue una hazaña de sincronización militar sin precedentes. El ejército se dividió en seis columnas a lo largo de más de mil kilómetros, cruzando por distintos pasos, incluidos Los Patos en San Juan y Uspallata en Mendoza. La columna principal, con San Martín en la retaguardia, cruzó el territorio sanjuanino entre el 12 y el 19 de enero, sorteando dificultades naturales y logísticas con más de 4.000 soldados y miles de caballos y mulas.

El Ejército de los Andes logró reagruparse en Curimón, valle del Aconcagua, y el 12 de febrero de 1817 realizó un ataque envolvente que culminó en la histórica victoria de Chacabuco. La coordinación del plan fue impecable: Santiago de Chile caería en manos del Ejército Libertador el 14 de febrero, consolidando un hito fundamental para la independencia chilena.

image
Constancia de una visita de San Mart&iacute;n a San Juan.

Constancia de una visita de San Martín a San Juan.

La campaña continuó con desafíos y victorias, incluyendo el revés de Cancha Rayada y el triunfo final en Maipú, el 19 de marzo de 1818, asegurando la libertad de Chile y allanando el camino para la liberación del Perú. San Martín describió la hazaña como una de las mayores campañas militares del mundo, y San Juan fue testigo privilegiado de su inicio.

La Batalla de Chacabuco, clave para la construcción de dos canales sanjuaninos

Un episodio menos conocido tuvo lugar el 9 de julio de 1815, cuando San Martín visitó San Juan para encontrarse con el gobernador José Ignacio de la Roza. Preocupado por la falta de agua y sombra en la ciudad, San Martín sugirió aprovechar el deshielo de la cordillera para crear canales. Años después, 236 prisioneros realistas capturados en la Batalla de Chacabuco fueron enviados a San Juan para construir los canales de Pocito y Caucete, infraestructura que marcó el desarrollo de la provincia.

