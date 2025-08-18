Alarma por una serie de estafas en nombre de Casa Cuna: de qué se trata

Una serie de comentarios que llegaron a la Asociación Casa Cuna , la ONG que alberga y cuida a bebés sanjuaninos en momentos de vulnerabilidad, generaron alarma. Es que, según supieron, una persona estaba pidiendo dinero en la vía pública a nombre de la institución, algo que resulta ser una estafa.

Desde la entidad emitieron un comunicado en el que advierten que Casa Cuna no realiza pedidos de dinero ni donaciones en la vía pública y que cualquier acción de este tipo es completamente ajena a su accionar. Según señalaron, en las últimas semanas se ha detectado a una persona solicitando colaboración económica en su nombre, lo cual es totalmente falso.

"Casa Cuna es una ONG sin fines de lucro que se sostiene gracias al aporte de sus socios y al apoyo solidario de la comunidad sanjuanina, que siempre nos acompaña con gran generosidad en nuestra labor en favor de la niñez", indicaron desde la organización.

image

A su vez, agradecieron a quienes colaboran de manera transparente y responsable, y remarcaron que la única forma válida de ayudar es asociándose o realizando donaciones a través de sus canales oficiales: https://casacunasanjuan.org.ar/

Para finalizar, insistieron en que la institución no autoriza a nadie a salir a la calle a pedir dinero en su nombre y pidieron a la comunidad estar atenta ante este tipo de fraudes.